Peter Feldmann und die Awo : Das Schweigen des Oberbürgermeisters

Weil die Arbeiterwohlfahrt seine Ehefrau zu ungewöhnlich guten Konditionen beschäftigt haben soll, steht Peter Feldmann stark unter Druck. Die Awo rechtfertigt derweil die hohe Bezahlung der Frau des Frankfurter Oberbürgermeisters – und hat noch in einem anderen Fall Probleme.

Die Frankfurter Arbeiterwohlfahrt hat sich gegen Vorwürfe verteidigt, die Ehefrau von Oberbürgermeister Peter Feldmann zu ungewöhnlich guten Konditionen beschäftigt zu haben. Nach Darstellung des Awo-Kreisverbandes handelt es sich bei der von Zübeyde Feldmann geleiteten Kindertagesstätte um ein „Leuchtturmprojekt mit Modellcharakter“. Die 2015 im Frankfurter Ostend eröffnete Einrichtung sei die erste deutsch-türkische Kita in Hessen gewesen. Die Leitung eines solchen Projekts sei „mit zusätzlichem Aufwand verbunden“, teilte die Awo am Mittwoch mit. Alle Aspekte des Arbeitsverhältnisses seien rechts- und tarifkonform sowie sachlich begründet.

Der Hessische Rundfunk hatte in dieser Woche berichtet, dass Zübeyde Feldmann monatlich rund 4500 Euro und somit etwa 1000 Euro mehr Gehalt als Mitarbeiter in vergleichbarer Position erhalten habe. Die Ehefrau Feldmanns sei schon nach zwei Jahren innerhalb der Tarifgruppe SuE 13 so eingruppiert worden, wie es sonst erst nach 17 Jahren üblich sei. Außerdem habe sie – für Kita-Leitungen unüblich – einen Dienstwagen bekommen, dessen Nutzung einem geldwerten Vorteil von rund 400 Euro monatlich entspreche.

Awo: „In angemessener Weise vergütet“

Peter Feldmann wollte sich auch am Mittwoch nicht zu den Vorwürfen äußern. Die Awo rechtfertigte sich hingegen: Die Stelle der Frau des Oberbürgermeisters gehe „weit über eine ,normale Kita-Leitung’ hinaus“. Zübeyde Feldmann habe beim Aufbau der Kita „Dostluk“ nicht auf bestehende Konzepte und Standards der Awo zurückgreifen können und viel Aufwand für Recherche und Konzeption betreiben müssen. Wegen der Bedeutung des Projekts für die deutsch-türkische Community seien die Ansprüche hoch gewesen und der Posten sei deshalb „in angemessener Weise vergütet“ worden.

Um die bilinguale Einrichtung zu einem Erfolg zu machen, sei Netzwerkarbeit nötig gewesen, die viele Besuche und Abendtermine bei Vereinen, Moscheen und Verbänden mit sich gebracht habe. Dafür sei der Pädagogin ein Kompaktwagen zur Verfügung gestellt worden. Zur Einordnung in die höchste Stufe der Gehaltsgruppen SuE 13 äußert sich die Awo nicht, sondern weist nur darauf hin, dass die Kita-Leitungen des Verbands, abhängig unter anderem von der Kinderzahl der Einrichtung, bis hin zur Tarifgruppe SuE 18 entlohnt würden. Allerdings liegt das Gehalt in der Endstufe der Gruppe SuE 13 immer noch mehrere hundert Euro über einem Einstiegsgehalt in der Gruppe SuE 18.

Seit der Geburt ihrer Tochter vor drei Jahren ist Zübeyde Feldmann in Elternzeit. Die Spekulationen darüber, wie sie zur Kita-Leiterin wurde und ob sie ungerechtfertigte Privilegien erhalten hat, sind vor dem Hintergrund weiter gehender Vorwürfe gegen den Frankfurter Oberbürgermeister und die Arbeiterwohlfahrt zu verstehen. Es geht dabei um Geschäftspraktiken der Kreisverbände Frankfurt und Wiesbaden sowie Feldmanns enge Beziehungen zu dem Verband, bei dem er bis zu seiner Wahl als Oberbürgermeister im Jahr 2012 angestellt war.

Fest steht, dass Feldmann an der Gründung der zweisprachigen Kindertagesstätte „Dostluk“ maßgeblich beteiligt war. Die Hälfte der Idee stamme von ihm, sagte er bei der Eröffnung. Zu diesem Zeitpunkt war er mit seiner späteren Ehefrau, die er seit 2012 kennt, schon zusammen. Allerdings hatte das Paar die Beziehung noch nicht öffentlich gemacht. Die Stelle sei auf die seinerzeit 29 Jahre alte Erziehungswissenschaftlerin zugeschnitten gewesen, berichten ehemalige Mitarbeiter der Awo. Geschäftsführer Jürgen Richter hatte schon bei der Vorstellung der Kita-Pläne gesagt, dass man türkische Muttersprachler nicht erst suchen müsse, denn die habe man bei der Awo genügend.

Zübeyde Temizel, wie sie vor ihrer Heirat hieß, war seinerzeit bereits für den Kreisverband Frankfurt tätig, wurde aber von der Awo Wiesbaden bezahlt. Der Einsatz in Frankfurt ist einer Rechnungsliste zufolge, die dieser Redaktion vorliegt, mit mehr als 25.000 Euro abgegolten worden. Dieses Verfahren der Personalüberlassungen wurde zwischen den beiden Kreisverbänden systematisch betrieben, wie aus den Unterlagen hervorgeht. Es steht der Verdacht im Raum, dass die Kreisverbände Steuerzahlungen umgingen. Um keinen umsatzsteuerpflichtigen Leistungsaustausch zu dokumentieren, wurden die rechnerischen Differenzen für den Personaleinsatz zwischen beiden Kreisverbänden nicht per Abrechnung beglichen, sondern als „Zuwendungen“, die dem gemeinnützigen Zweck dienen sollen, jährlich zurückgezahlt.