Ausstellung in Frankfurt : Welche Rollen hatten Frauen in der Revolution von 1848?

Der Kaisersaal hat sich verwandelt. Nicht die gekrönten Männerhäupter von Karl dem Großen bis zu Franz II. grüßen von den Wänden herab, sondern es sind Frauen, die vor 175 Jahren für mehr Demokratie und die Rechte von Frauen gekämpft und gestritten haben. Ein gelbes Band zieht sich verbindend durch alle Porträts, die außerdem in Rot-, Orange- und Lila-Töne getaucht sind und den ganzen Saal leuchten lassen.

Monika Ganster Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Die Ausstellung „Revolutionär:innen“ stellt auf 48 Stoffbahnen Persönlichkeiten aus verschiedenen Ländern vor und will so einen Einblick in die weltweiten Kämpfe für Freiheit und Selbstbestimmung von Frauen geben. Dass damit nun die Bildnisse von Kö­nigen und Kaisern verdeckt werden, sei durchaus politisch zu verstehen, sagt Frauendezernentin Rosemarie Heilig (Die Grünen) bei der Vorstellung. Die weitgehend unbekannten Kämpferinnen sollen in den Vordergrund ge­holt und ihre Geschichte einem breiten Pu­blikum vermittelt werden.

Denn wenn in diesem Jahr die erste Zusammenkunft der Nationalversammlung in der Paulskirche vor 175 Jahren gefeiert wird, werden vor allem die Männer geehrt, die damals ans Rednerpult getreten waren und für eine freiheitliche Verfassung gestritten hatten. Die Rolle jener Frauen, die sich ebenso leidenschaftlich für die demokratische Sache einsetzten, bleibt in den Ge­schichtsbüchern daher weitgehend ausgeblendet. „Wir wollen unerzählte Ge­schichten erzählen“, fasst Kuratorin Linda Kagerbauer den Anspruch zu­sammen. Das betrifft besonders die sieben weitgehend unbekannten Frankfurter Frauen, die in der Ausstellung vorgestellt werden.

Gefangenenbefreiung mit Waffengewalt

Da ist zum Beispiel Annette Stoltze, die ältere Schwester des Mundartdichters Friedrich Stoltze. Sie hatte sich 1833, im Alter von 20 Jahren, einer kleinen Gruppe von Aufständischen angeschlossen, die die beiden Frankfurter Polizeistationen, die Haupt- und die Konstablerwache, stürmen wollten. Der Versuch, damit eine Volkserhebung auszulösen, um eine Republik zu errichten, scheiterte bekanntermaßen, doch An­nette blieb widerständig, beteiligte sich weiter an Gefangenenbefreiungen und wurde schließlich zu einer Haftstrafe verurteilt, die sie nach der Geburt ihres unehelichen Kindes antreten musste. Sie starb nach längerer Krankheit im Alter von nur 27 Jahren. Auch die aus dem Frankfurter Bürgertum stammende Margarete Bunsen hatte sich an dem Wachensturm 1833 an der Seite ihres Mannes angeschlossen.

„Diese Frauen waren weder fried­fertig noch machtlos“, sagt Historikerin Dorothee Linnemann, die auch darauf hinweist, dass die Ausstellung keinesfalls vollständig sei, sondern auch Anregung zu weiteren Forschungsarbeiten über den weiblichen Einfluss auf die Revolution geben könne.

Auf die vielfältigen Einflussnahmen, die politisch interessierte Frauen vor 175 Jahren nutzten, hatte auch die Historikerin Kerstin Wolff in einem Vortrag für das Institut für Stadtgeschichte hingewiesen. In der Paulskirche waren Frauen durchaus zugegen, allerdings oh­ne Rederecht auf die Zuschauertribüne verbannt. Auf der Damengalerie hätten damals hauptsächlich Töchter und Ehefrauen der Abgeordneten gesessen. Von Clotilde Koch-Gontard, die ebenfalls im Kaisersaal gewürdigt wird, ist aus dieser Zeit ein „Parlamentstagebuch“ erhalten, in dem sie ihre Eindrücke festgehalten hat. Sie stellte außerdem ihr Heim dem „Deidesheimer Kreis“ als politischen Treffpunkt zur Verfügung. In der Nachrevolutionszeit schaffte sie als Unternehmerin Verdienstmöglichkeiten für junge Frauen und etablierte Fachschulen.

Vorläufer der Frauenbewegung

Der weibliche Teil des Bürgertums war vor 175 Jahren jedoch hauptsächlich auf das Heim reduziert. Wolff be­schreibt, dass die Gründung von Vereinen, meist karitativer Natur, ein Mittel für Frauen waren, den öffentlichen Raum zu erobern. Sie nennt den Frauen- und Jungfrauenverein Humania in Mainz und den ersten Frauenturnverein in Frankfurt, dessen Gründungsdekret sich noch heute drastisch liest. Dort steht: „Die Zeit der Rache ist gekommen. Im überwallenden Gefühl unserer angestammten Kraft ergreifen wir mu­thig die Waffen gegen die Erzfeinde unseres Geschlechts.“ Damit war vor allem das regelmäßige Turnen ohne einschnürendes Korsett „in linnener Turnkleidung“ gemeint. Drei Jahre lang, von 1849 bis 1852, durften sich die ungeschnürten Frauen ertüchtigen, dann wurde es ihnen verboten. Diese Vereine sieht Wolff als Vorläufer des 1865 von Louise Otto-Peters in Leipzig gegründetem „Allgemeinen Deutschen Frauenvereins“, der die organisierte Frauenbewegung in Deutschland be­gründet.

Die Historikerin Kerstin Wolff, die im Archiv der deutschen Frauenbewegung in Kassel forscht, fragt auch da­nach, wie sich die Rollenzuschreibung aus jener Zeit noch heute auswirkt. Gibt es etwa bis heute keine Parität im Bundestag, weil sich die Zuschreibungen aus dem vorvergangenen Jahrhundert, was den Geschlechtern „zusteht“, im­mer noch auswirkt?

Mehr zum Thema 1/

Die Verbundenheit von Vergangenheit und Gegenwart durchdringt auch die feministische Ausstellung im Rö­mer. Dass die Frauenbildnisse nicht in einem Museum, sondern in einem rege genutzten Festsaal ausgestellt sind, soll sie nach den Worten Linnemanns im Alltag des Römers und der Stadtpolitik sichtbar machen. So wird auch die Feier zum Amtsbeginn des neu gewählten Oberbürgermeisters Mike Josef am 12. Mai vor der Kulisse engagierter Frauenrechtlerinnen stattfinden. Die Ausstellung kann bis zum 26. Juni täglich zwischen 10 und 17 Uhr besucht werden. Es sind auch Führungen und Veranstaltungen geplant.