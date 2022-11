Prozess gegen Feldmann : „Du Würstchen wirst niemals Oberbürgermeister“

Im Prozess gegen Frankfurts abgewählten Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) hat Hannelore Richter, ehemalige Geschäftsführerin des Kreisverbands der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Wiesbaden und Sonderbeauftragte für Frankfurt, über den Angeklagten gesagt: „Er ist vieles, aber nicht korrupt. Ich habe ihn nicht gekauft, und er hat sich nicht kaufen lassen.“ Sie habe seiner späteren Ehefrau Zübeyde, die damals noch Temizel hieß, eine Stelle als Kita-Leiterin nicht aufgrund seiner Amtsstellung angeboten. Zwar habe Feldmann sie bei einem gemeinsamen Essen 2014 in einem Restaurant in Wiesbaden, bei dem auch Richters Ehemann und Geschäftsführer des AWO-Kreisverbands Frankfurt, Jürgen Richter, dabei war, als seine Freundin vorgestellt. „Ich wäre aber nie im Traum auf den Gedanken gekommen, dass Frau Temizel jemals Frau Feldmann werden könnte und ich davon einen Nutzen haben könnte.“

Auch gegen Richter wird wegen der mutmaßlichen Vorteilsannahme Feldmanns ermittelt: Gegen sie läuft ein Verfahren wegen Vorteilsgewährung. Sie hätte deshalb keine Aussage machen müssen, wollte dies aber tun. Bereits angeklagt ist Richter zusammen mit ihrem Ehemann und zwei weiteren Angeschuldigten wegen gemeinschaftlichen schweren Betruges. Dort geht es um mutmaßlich überhöhte Rechnungen an die Stadt Frankfurt für zwei in deren Auftrag betriebene Flüchtlingsunterkünfte, der Schaden soll 2,6 Millionen Euro betragen. Weitere Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue im Zusammenhang mit fingierten Honorarzahlungen und der Gewährung überhöhter Dienstwagenpauschalen dauern der Staatsanwaltschaft zufolge an.

Es sei nicht die Art des Oberbürgermeisters gewesen, sich im Privaten oder im Beruflichen irgendwem gegenüber zu verpflichten, sagte Richter im Zeugenstand weiter. Im Gegenteil, sie hätte nie gedacht, dass Feldmann überhaupt je „eine seiner Freundinnen“ heiratet. „Er hat nur einen Freund, und den sieht er morgens im Spiegel.“ Angesprochen auf in der Anklageschrift erwähnte Kommunikation zwischen ihr und Feldmann, in der immer wieder die Rede davon ist, was die AWO für ihn getan habe, antwortete Richter: „Das, was wir ihm gegeben haben, lag nicht an seinem Amt.“ Sie spielte damit auf ihre vorangegangenen Angaben an, wonach sie und ihr Mann Feldmann 2008 einen Job als Leiter eines Pflegeheims bei der AWO vermittelt hätten, nachdem er sie angerufen und gesagt habe, beim Paritätischen Wohlfahrtsverband könne er nicht bleiben. Warum, habe sie nicht gefragt: „Ich war immer Partei- und AWO-Soldatin.“

Temizel habe ein „tolles Vokabular“ gehabt, sei sympathisch, nett und elegant

Feldmann habe aber so eine schlechte Arbeitsleistung erbracht, dass man eine andere Stelle für ihn geschaffen habe. Die Option, sich von ihm zu trennen, habe es nicht gegeben. Jeder habe eine zweite Chance verdient, zudem sei Feldmann wie sie Mitglied der SPD und sehr gut vernetzt gewesen, sagte Richter. Sie sei aber froh gewesen, als er 2012 Oberbürgermeister wurde und die AWO ihn nicht mehr bezahlen musste. Doch als sie erfahren habe, dass er kandidiert, habe sie das für einen Witz gehalten und gesagt: „Du Würstchen wirst niemals Oberbürgermeister.“ Trotz allem habe sie auf seine Bitte hin eine Rückkehrvereinbarung mit ihm geschlossen. Dass er sich im Gegenzug dafür für die AWO einsetzt, habe sie nicht gewollt. „Das hätte er nie gemacht.“

Richter sagte, sie habe weder mit Feldmann über die Arbeit seiner Frau gesprochen noch andersherum. Von Temizel sei sie bei dem Essen im Restaurant, das ihrer Erinnerung nach ein Mittagessen statt – wie in der Anklageschrift beschrieben – ein Abendessen gewesen sei, so begeistert gewesen, dass sie noch währenddessen zu ihr über die geplante deutsch-türkische Kita gesagt habe: „Weißt du was, wenn wir das aufmachen, wirst du die Leiterin.“ Temizel habe an der Universität Mainz studiert, sei Kinderpflegerin gewesen, habe ein „tolles Vokabular“ gehabt, von ihrem Elternhaus erzählt, sei sympathisch, nett und elegant gewesen. Sie habe sie gebeten, Bewerbungsunterlagen zu schicken, und habe diese auch an niemand anderen weitergeleitet. Auf eine Ausschreibung der Stelle habe sie verzichtet, weil sich Temizel in ihren Augen als perfekte Kandidatin für die besonderen Anforderungen der Kita gezeigt habe. Höhere Stellen habe sie zudem nie ausgeschrieben. Über eine Einbeziehung der für die AWO-Kitas verantwortlichen Mitarbeiterin habe sie sich keine Gedanken gemacht, weil sie selbst in der Hierarchie höher stand. „Es war mein Recht.“