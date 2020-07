Ausbau des Mobilfunknetzes : Frankfurt auf dem Weg zur 5G-Stadt

Der 5G-Ausbau in Deutschland macht schnelle Fortschritte – und besonders viel tut sich derzeit in Frankfurt. Der Mobilfunker Vodafone aktiviert in diesen Tagen 150 5G-Antennen an gut 50 Standorten. Bald sollen es sogar 100 Standorte in der ganzen Stadt sein. „Frankfurt kann jetzt großflächig 5G“, sagt Vodafones Technikchef Gerhard Mack. Dafür nutzt der Konzern erstmals Frequenzen, die dank ihrer physikalischen Eigenschaften gut für die Versorgung von Großstädten geeignet sind. Das sogenannte Midband im Frequenzbereich um 1,8 Gigahertz schafft zwar kein Gigabit-Tempo für Internetdaten. Dafür reichen die Funkwellen weiter, und sie sind auch in Gebäuden zu empfangen.

Den Startschuss für die superschnelle Datenfunktechnik hatte die Deutsche Telekom vergangenes Jahr kurz vor Weihnachten gegeben. Im Gallusviertel, in der Nähe des Hauptbahnhofs, am Allerheiligentor und in Rödelheim nahm das Bonner Unternehmen damals die ersten 15 Antennen in Betrieb. In einer ersten Ausbaustufe sollten 40 Antennen installiert werden – und bis Ende 2020 das Netz kontinuierlich wachsen. Noch Ende März hatte jedoch der Online-Dienst „Teltarif“ beklagt, Frankfurt biete mit Blick auf 5G einen „Flickenteppich“. Die Versorgungsbereiche seien enttäuschend klein und mit dem Auto selbst im langsamen Stadtverkehr innerhalb von weniger als einer Minute zu durchfahren.

Verminderung der Zahl der Funklöcher

Vodafone verspricht nun 5G in allen Stadtteilen. Prüfen können das freilich nur Besitzer von 5G-Handys – und das ist bislang eine Minderheit. Nur die neuesten Smartphone-Modelle bringen die Technologie mit. Apple dürfte erst im Herbst ein entsprechendes iPhone auf den Markt bringen. Privatleute – das räumen selbst eifrige Protagonisten ein – benötigen den extrem schnellen Datenverkehr derzeit ohnehin nicht unbedingt. Schon LTE schafft Datengeschwindigkeiten von 300 Megabit je Sekunde. Dies reicht in der Praxis für die meisten Online-Anwendungen aus. Wirklich interessant ist 5G zur Stunde in erster Linie für industrielle Anwender – dort, wo es auf kurze Reaktionszeiten ankommt.

Trotzdem profitieren alle Handynutzer vom 5G-Ausbau, wie Vodafone gerne betont. Dank einer intelligenten Technologie namens Dynamic Spectrum Sharing: Mit ihrer Hilfe kann eine Antenne nämlich zur selben Zeit zwei Netze aufbauen, ein 4G- und ein 5G-Netz. DSS stellt die jeweilige Bandbreite automatisch ein. Somit erweitere der 5G-Netzausbau auch das LTE-Netz, heißt es, und vermindere die Zahl der Funklöcher generell. Einfach haben es die Mobilfunker in Frankfurt jedoch nicht, wie Chef-Netzplaner Guido Weissbrich deutlich macht. Durch die rege Bautätigkeit verändern sich regelmäßig die Empfangsbedingungen in der City. Und die Skyline ist auch alles andere als funkwellenfreundlich.