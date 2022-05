Ambulante Pflege : Hilfe nach der Stoppuhr

An diesem Tag ist Karolina Badura Friseurin, Köchin und Modeberaterin. Aber auch Putzfrau, Substitutionsassistenz und Personal Shopper. Bevor es zwölf schlägt, wird sie Brote mit Frischkäse und Marmelade beschmiert haben. Sie wird wilde Geschichten einer ehemaligen Tänzerin des berüchtigten Clubs „Imperial“ hören. Sie wird die demente Frau eines sterbenden Mannes verständnisvoll anlächeln, wenn die Dame sich aufregt, dass ihr Mann so faul geworden sei, dass er nur noch im Bett liegt.

Theresa Weiß Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.



Karolina Badura ist Altenpflegerin. Ambulant. Das heißt: Sie geht in den Wohnungen ihrer Patienten ein und aus, wäscht sie dort im engen Bad und reicht ihnen Medikamente auf ihrem alten Porzellan an. Ihre Rollen jongliert sie gelassen, von der rückwärtslaufenden Stoppuhr auf ihrem Handy lässt sie sich nicht stressen. Wenn der Eintrag für „Engelsgeduld“ in einer Enzyklopädie mit einem Foto versehen wäre, so müsste darauf Karolina Badura abgebildet sein.