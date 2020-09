Auf Streife mit der Polizei : Bis irgendwann die Hemmschwelle fällt

Thorsten Fleischer ist ein geduldiger Mann. Und das ist gut so. Denn sonst wäre es an diesem Abend im Günthersburgpark vielleicht nicht so glimpflich ausgegangen. Es ist gerade halb neun, und Fleischer hat noch eine lange Nacht vor sich. Stunden, in denen er zwischen dem Park, in dem sich regelmäßig Jugendliche treffen zu Wodka, Bier und lautem Beat, Alt-Sachsenhausen, dem Hafenpark und dem neuesten Frankfurter Hotspot, der Schäfergasse, hin und her pendelt, um sich ein Bild davon zu machen, was in den Nächten so vor sich geht in der Stadt.

Fleischer ist Leiter der Polizeidirektion Süd, an diesem Abend leitet er den Einsatz, wie so oft. Doch eigentlich ist er eher Konfliktlöser. Deeskalator. Kommunikator. Für diese Aufgabe genau der richtige Typ.