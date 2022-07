Frankfurter Wohungsmarkt : Die Preisrally geht weiter

Je Quadratmeter 13,18 Euro: So viel kostete im Schnitt eine Dreizimmerwohnung in Frankfurt, die zwischen April und Juni 2022 Im Internet auf www.immowelt.de angeboten wurde. Das sind sieben Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie das Onlineportal mitteilt. Mit dieser Entwicklung steht Frankfurt an der Spitze in Deutschland. In anderen Großstädten stagnierten die Angebotsmieten oder sanken sogar leicht – in München etwa um ein Prozent auf 16,77 Euro je Quadratmeter. Nur Stuttgart (plus sechs Prozent auf 11,73 Euro) verzeichnet eine ähnliche Steigerung wie Frankfurt.

Die Zahlen sind nicht repräsentativ, sie spiegeln nur einen Teil des Marktgeschehens wider. Wohnungen der städtischen ABG Holding zum Beispiel, deren Mieten in der Regel unter dem Marktniveau liegen, werden kaum auf Onlineportalen angeboten. Auch ist unklar, ob die inserierten Wohnungen am Ende tatsächlich zum geforderten Preis vermietet werden.