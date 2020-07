Party nur noch bis Mitternacht : Zapfenstreich für den Frankfurter Opernplatz

Am Opernplatz wird es an den kommenden Wochenenden eine Art Zapfenstreich geben. So wollen die Stadt Frankfurt und die Polizei der Lage am „Party-Hotspot“ vor der Alten Oper wieder Herr werden. Ab Mitternacht gilt auf dem Opernplatz künftig ein Betretungsverbot, um ein Uhr muss der Platz dann komplett leer sein. Zudem wird es nach Worten von Sicherheitsdezernent Markus Frank verstärkt Kontrollen geben, auch im Hinblick auf die Menge an Alkohol, die zur Freiluft-Party mitgebracht wird.

„Wir wollen erhalten, dass sich die Menschen treffen können“, sagte Frank nach dem Sicherheitsgespräch im Römer, zu dem sich die Verantwortlichen der Stadt und der Polizei am Vormittag getroffen hatten. „Aber die Maßnahmen sollen von sofort an gelten.“

Forderung an Justiz

Gegen die Personen, die aus dem Umland kommen und als Randalierer aufgefallen sind, sollen Aufenthaltsverbote verhängt werden. Somit dürften sie sich über einen Zeitraum von mehreren Wochen nicht mehr in Frankfurt aufhalten.

In seinen Ausführungen kritisierte Frank indirekt die Justiz, der er unterschwellig unterstellte, nicht abschreckend genug gegen Gewalttaten wie am Wochenende, also Werfen von Flaschen auf Polizisten, das Zerstören von Scheiben an Bushaltestellen oder auch nur das Umtreten von Mülltonnen, vorzugehen. „Ich habe einen Wunsch an die Justiz, dass sie ein Signal setzt. Die Justiz darf nicht klein reden, was in dieser Nacht passiert ist. Die Justiz muss die Polizei unterstützen.“

In der Nacht zum Sonntag geriet die Party am Opernplatz, wo sich angesichts der Schließung der Clubs wegen der Corona-Krise in den vergangenen Wochenenden ein „Freiluft-Hotspot“ der jugendlichen Partyszene gebildet hatte, gegen ein Uhr außer Kontrolle, als die Polizei eine Schlägerei schlichten wollte. Plötzlich geriet die Polizei ins Visier meist junger, gewaltbereiter Menschen im Alter zwischen 17 und 23 Jahren. Die Polizei bekam die Lage erst langsam in den Griff und nahm 39 Besucher vorübergehend fest. Gegen acht Personen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.