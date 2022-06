Keine Fern-Krankschreibung : Corona-Infizierte müssen in Arztpraxen gehen

Das Ergebnis des positiven PCR-Tests liegt vor, der Arbeitgeber ist schon informiert, die ersten Symptome machen sich bemerkbar. Was noch fehlt, ist die Krankschreibung vom Hausarzt. Seit dem 1. Juni darf diese aber nicht mehr telefonisch ausgestellt werden. Die Patienten müssen sich in der Praxis vorstellen. Eine Entscheidung, die sowohl Patienten als auch Ärzte kritisieren.

„Wir brauchen die Möglichkeit der telefonischen Krankmeldung noch, da wir etliche Positive haben, die wir nicht in den Praxen haben wollen“, sagt etwa Christian Sommerbrodt. Der Allgemeinmediziner betreibt eine Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden und ist Mitglied der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen (KVH). Viele Patienten seien irritiert. Zwei Jahre lang sei ihnen erzählt worden, dass sie sich mit einem positiven Befund streng absondern müssten. Nun werden sie wieder in die Praxen einbestellt, wo sie womöglich auf Patienten treffen, für die eine Infektion mit dem Virus schwere Folgen haben könnte. „Wir machen hier eine Rolle rückwärts. Der Ärger darüber wird bei uns abgeladen“, sagt Sommerbrodt.

Seine Mitarbeiter versuchen, nachweislich coronapositive Patienten an den anderen Wartenden vorbeizuschleusen, sodass gar kein Kontakt entstehen kann. Ein organisatorischer Zusatzaufwand, wie Sommerbrodt sagt. Er finde die Rückkehr der Patienten in die Praxen durchaus gut – auch gerade derjenigen, die über einfache Symptome wie etwa bei einer Infektion der Atemwege klagten. Denn das bedeute auch eine Rückkehr zum Alltag – und, nach zwei Jahren, in denen der Schutz vulnerabler Gruppen und die Krankheitseindämmung im Vordergrund gestanden hätten, eine dem Infektionsgeschehen angemessene Rücknahme der Schutzvorgaben. Zudem sei der persönliche Kontakt nur schwer zu ersetzen. Aber für Fälle, in denen ein eindeutig positiver Befund vorliege, „hätte man die Maßnahme weiter laufen lassen und es auf diese kleine Patientengruppe beschränken können. Das wäre eine Entlastung im Sinne aller Beteiligten gewesen.“

Videosprechstunden nur in 40 Prozent der Praxen

Die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung war zu Beginn der Corona-Pandemie eingeführt worden. Ziel war es, in den Praxen die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten. Auch sollten potentiell Infizierte unnötige Wege, etwa mit Bus und Bahn, vermeiden, um das Risiko der Ansteckung zu verringern. Je nach Entwicklung der Pandemie soll die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung nach Angaben des Gemeinsamen Bundesausschusses von Ärzten, Krankenkassen und Krankenhäusern wieder aktiviert werden können.

Auch Daniel Schilling, Vorstand der Krankenkasse IKK Südwest, kritisiert den Beschluss. Die telefonische Krankschreibung habe „für Patient und Arzt gleichermaßen einen greifbaren Nutzen erzielt und wurde von beiden Seiten gut angenommen“. Der Arztkontakt sei im Akutfall unkomplizierter gemacht worden. Das habe auch der Entbürokratisierung und dem digitalen Fortschritt gedient. „Diesen Mehrwert nur an die Pandemie zu koppeln, halte ich für nicht zielführend“, so Schilling.

Mit Corona infizierte Patienten sollen laut einem Hinweis des Gemeinsamen Bundesausschusses das Angebot der Videosprechstunde nutzen. Allerdings bieten längst nicht alle Ärzte in Hessen diese Möglichkeit an. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung erfüllen im Moment 3435 Praxen die Voraussetzungen, um die Videosprechstunde über die KV Hessen abrechnen zu dürfen. Das sind rund 40 Prozent – also nicht einmal jede Zweite. Anders sieht es bei den niedergelassenen Psychotherapeuten sowie den Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten aus. Von den mehr als 3200 Vertretern dieser Berufsgruppe in Hessen ermöglichen etwa 2500 ihren Patienten Sitzungen per Video.

„Die Hälfte aller Termine endet damit, dass ich die Leute in die Praxis einlade“

Auch wenn Videosprechstunden längst nicht von allen Praxen angeboten werden, so hat die Pandemie dennoch dafür gesorgt, dass diese Option überhaupt häufiger genutzt wird – sowohl von Ärzten als auch von Patienten. Haben im vierten Quartal 2019 lediglich sechs Ärzte in Hessen Videosprechstunden mit der Barmer-Krankenkasse abgerechnet, waren es im ersten Quartal 2020 schon knapp 1000. Diese Zahl hat sich bis zum Jahresende fast verdoppelt. „Derzeit ist die Zahl der abgerechneten Videosprechstunden wieder rückläufig, sie bleibt aber weit über dem Niveau vor der Pandemie“, teilt ein Sprecher der Barmer mit. Die Techniker Krankenkasse beobachtet eine ähnliche Entwicklung. Im ersten Quartal 2021 ließen sich nach Angaben der Krankenkasse mehr als 22 500 Patienten auf eine Videosprechstunde ein. Im vierten Quartal 2019 waren es gerade einmal 23 gewesen.

Auch der Wiesbadener Allgemeinmediziner Sommerbrodt, der nach eigenen Angaben gerne die Digitalisierung im Praxisalltag erprobt, bietet seinen Patienten Video-Sprechstunden an. Für Entlastung im Praxisalltag sorge das bisher allerdings kaum. Die Zeit, die er als Arzt dafür aufwenden müsse, sei die gleiche, die Abrechnung allerdings wesentlich komplizierter. „Die Hälfte aller Termine endet damit, dass ich die Leute in die Praxis einlade“, sagt er – womit aus der erwünschten Zeitersparnis eher eine Doppelbelastung werde. Denn längst nicht jedes Krankheitsbild eigne sich für eine Ferndiagnose. Bei unklaren Bauchschmerzen könne das Abtasten nicht ersetzt werden, sagt Sommerbrodt. Wann es sinnvoll sei, persönlich beim Hausarzt zu erscheinen, und wann ein Gespräch über Video ausreiche, sei für viele Patienten nicht leicht einzuschätzen. Laut Sommerbrodt gibt es da noch einigen Lernbedarf. Auf allen Seiten.