David Frankfurter : Mörder? Widerständler? Held?

Schon drei Tage vor der Tat reist er an. In die Winteridylle von Davos in den Schweizer Alpen. Doch für das Bergpanorama rundherum hat David Frankfurter kaum Augen und keinen Sinn. Die Wintersonne, die sich „glitzernd auf den Firnen der schneeigen Gipfel“ bricht, beglückt ihn nicht. Nachts findet er trotz all der Tabletten, die er schluckt, so gut wie keinen Schlaf.

Am Dienstag dann, es ist der 4. Februar 1936, schreibt er zwei Postkarten, mit denen er sich bei seinem Vater, dem ­Rabbiner Moritz Frankfurter aus dem jugoslawischen Vinkovci, und seinen Geschwistern Alfons und Ruth verabschiedet. Für ihn gibt es, so wird er es gut zehn Jahre später in seiner Autobiographie in Worte fassen, nun „kein Entweder-Oder mehr“. In seinem Hotelzimmer betet er.

Eine halbe Stunde später steht Frankfurter vor der Haustür von Wilhelm Gustloff, Landesgruppenleiter der NSDAP-Auslandsorganisation in der Schweiz. Er klingelt, Gustloffs Frau öffnet ihm die Tür. Durchs Treppenhaus gelangt er in das Arbeitszimmer, er setzt sich auf einen Stuhl gegenüber dem Schreibtisch. An der Wand hängt ein Hitler-Porträt, mit persönlicher Widmung für den in die Schweiz geschickten Nazifunktionär. In der Manteltasche trägt Frankfurter eine Pistole Kaliber 6.35. Seine Hand krampft, während er sie fest umklammert. Dann kommt Gustloff, ein Hüne, ins Zimmer. „Da bin ich!“, begrüßt er seinen Gast.

Frankfurter richtet die Waffe auf sein Gegenüber. Er sagt kein Wort, drückt ab, doch der Mechanismus der Waffe versagt. Gustloff ergreift die Chance, will sich auf ihn stürzen, nun aber tut die Pistole doch ihren Dienst. Frankfurter schießt ein zweites, ein drittes und ein viertes Mal, der fünfte Schuss landet in der Zimmerwand. Doch Gustloff ist an Kopf und Hals längst tödlich getroffen. Während der Attentäter aus dem Haus stürzt, hört er die entsetzten Schreie von Gustloffs Frau. Seinen Plan, sich nach der Tat selbst zu töten, gibt er auf. Stattdessen stellt er sich der Polizei.

„Ich bin sehr stolz auf meinen Vater“

Der Jude David Frankfurter hat einen Nazi getötet, lange bevor es zu ähnlichen Attentatsversuchen kommen sollte. Er erschoss Wilhelm Gustloff zu einem Zeitpunkt, als auch viele seiner Glaubensbrüder noch darauf hofften, dass der faschistische Spuk bald wieder vorbei sein werde. Frankfurters Schüsse trafen Gustloff, während überall auf der Welt den Olympischen Winterspielen in Garmisch-Partenkirchen entgegengefiebert wurde. Vor der außergewöhnlichen Bedrohung, die von der NS-Ideologie ausgeht, haben die allermeisten die Augen verschlossen. Anders als David Frankfurter.

„Ich bin sehr stolz auf meinen Vater“, sagt sein Sohn Moshe Frankfurter heute. Der Anwalt wird bald 69 Jahre alt und lebt in Jerusalem. Sein Vater, der Attentäter, ist 1982 gestorben. „Ich glaube, dass mein Vater damals einer von ganz wenigen Menschen war, die begriffen haben, wie gefährlich die Situation schon damals war und welche Gefahr das Naziregime für die ganze Welt darstellte“, sagt er. „Diese Gefahr konnte er nicht ignorieren. Darum war er auch bereit, sich selbst zu opfern, um die Welt und das jüdische Volk zu warnen.“