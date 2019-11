Atlantik-Tour im Ruderboot : „Wir schmecken Haien nicht“

Rainer Ballwanz, York Hovest und Andreas Stollreiter wollen in einem Ruderboot über den Atlantik rudern. Sie üben auf dem Starnberger See. Bild: York Hovest

Als ich meiner kleinen Tochter erzählte, dass ich einen Mann treffe, der über das ganze Meer rudern will, fragte sie spontan: Warum macht er das?

Rainer Schulze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Es gibt keine objektiv relevanten Gründe, warum man so etwas tut, denn es hat keinen Sinn. Es ist eigentlich völlig verrückt, so etwas zu machen. Für mich ist so eine Reise auch ein Stück weit eine Reise zu mir selbst. Ich will mich immer besser kennenlernen. Dafür bleibt im Alltag oft wenig Raum. Mir hilft es dann, mich in solche Ausnahmesituationen zu begeben, weil dort Dinge mit mir passieren, die ich im Alltag nicht generieren kann.