Unbeliebter Impfstoff : Immer Ärger mit Astra

Die Wartelisten sind voll, fast schon überfüllt: „Das müssten acht DIN-A4-Seiten sein“, sagt Kerstin Ehrlich und seufzt. „Und zwar klein geschrieben!“ Eigentlich könnte sich Hausärztin Ehrlich über die große Impfbereitschaft ihrer Patienten freuen. Seit Anfang April darf auch sie Corona-Impfstoffe in der Apotheke bestellen und in ihrer Praxis in Sachsenhausen verimpfen. Wenn da nicht die Verunsicherung wäre, die die Impfkampagne seit Wochen hinsichtlich eines Produkts begleitet: AstraZeneca. Vom Hersteller inzwischen Vaxzevria genannt, von Ehrlich konsequent als „das Astra“ bezeichnet.

„Ich möchte aber das Gute“ – diesen Satz höre sie seit einigen Wochen ständig, sagt die Medizinerin. „Da ist dann schon klar, was gemeint ist. Wir haben häufig Patienten über 60, die sich sehr vehement durchsetzen. Die wollen das Astra nicht.“ Ehrlich formuliert all diese Sätze gelassen, routiniert, stets freundlich. Sie fasst zusammen: „Wir impfen ungefähr 30 Astra-Dosen in der Woche. Und die kriegen wir mit Mühe und Not an den Mann.“