Ralph Bühler ist laut und wütend – und was er zu sagen hat, klingt wirr. „Das einzige Ziel, was die Politiker haben, ist, uns zu vernichten“, brüllt er ins Mikrofon. „Es darf nicht heißen: Die Ampelregierung muss weg. Oder: Die CDU muss weg. Oder: Die AfD muss weg. Es muss heißen: Alle müssen weg, die schuldig sind an dem Verbrechen an unserem Land, an unseren Menschen, an unseren Kindern, die tagtäglich missbraucht werden. Alle die müssen weg, und die müssen auch in den Knast dafür.“

Die letzten Worte von Bühlers Wutrede sind kaum mehr zu verstehen, so stark ist der Applaus für den Mann, der ein schwarzes Muskelshirt mit dem Aufdruck „Wir sind alle Menschen“ trägt, so laut sind die Trommeln und Trillerpfeifen auf dem Aschaffenburger Schlossplatz. 2000 Demonstranten sind dort am letzten Sonntag im Juni versammelt. Ihr Protest richtet sich gegen den „grünen Wahnsinn“: die Politik des Bundeslandwirtschaftsministers Cem Özdemir, das Heizungsgesetz aus dem Ministerium von Robert Habeck und überhaupt gegen die angeblichen „Verbotsorgien“ der Ökopartei.