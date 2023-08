Am 19. Juni 2020 änderte sich das Leben von Alaa M. fundamental. Der syrische Arzt lebte schon mehrere Jahre in Deutschland, er war 2015 mit einem Visum eingereist, um hier in seinem erlernten Beruf zu arbeiten. Jenen Tag im Juni hatte der Unfallortho­päde noch in einer Rehaklinik in Bad Wildungen verbracht. Am Abend wurde er dort festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Drei Jahre später befindet er sich dort noch immer. Seit 19. Januar 2022 hat der mittlerweile 38 Jahre alte Syrer jedoch zwei wöchentliche Termine: Dienstags und donnerstags wird er kurz vor 10 Uhr in Saal II des Frankfurter Justizkomplexes geführt und nimmt auf dem immer selben Stuhl Platz.

Rechts von ihm sitzen leicht erhöht die fünf Richter des 5. Senats des Oberlandesgerichts Frankfurt. Wenn M. geradeaus schaut, blickt er auf die Rücken seiner Verteidiger, die mittlerweile manchmal zu viert antreten, und auf der gegenüberliegenden Seite des Saals in die Gesichter der Kläger. Dort sitzen die beiden Vertreterinnen der Generalbundesanwaltschaft sowie die drei Anwälte der Nebenkläger. Dreht M. den Kopf nach links – was er sehr selten tut – schaut er in den Zuschauerraum, der durch eine Glasscheibe abgetrennt ist. Und wenn er nur ein wenig nach links schaut, dann sieht er dort an manchen Verhandlungstagen andere syrische Männer sitzen. Sie berichten von Erlebnissen, bei denen der Angeklagte ei­ne Rolle gespielt haben soll.