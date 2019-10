Umgang mit der Kreditkarte : Missbräuchliche Verwendung oder Vertragspflichten verletzt?

Nicht nur auf der Reeperbahn in Hamburg kann ein laxer nächtlicher Umgang mit der Kreditkarte teuer werden. Der Betroffene will seine Bank dafür haftbar machen. Doch das Frankfurter Amtsgericht sieht das anders.

Tjou, meen Jung, hätte Hans Albers vielleicht gesagt, so spielt das Leben auf St. Pauli. Auf der Reeperbahn nachts um halb vier ist ein Mann rund 2000 Euro losgeworden und hat vergeblich versucht, sich das Geld von seiner Bank in der hessischen Heimat zurückzuholen. Den Anspruch begründete er mit der Haftung für „missbräuchliche Verwendung bargeldloser Zahlungsmittel“.

Helmut Schwan Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Nun kann man der deutschen Justiz vieles unterstellen, aber nicht, dass sie verbraucherunfreundlich wäre. So weit wie in diesem Fall dürfe die deutsche Vollkaskomentalität dann aber doch nicht gehen, befand das Frankfurter Amtsgericht und hat die Klage abgewiesen. Selbstredend ist das in dem noch nicht rechtskräftigen Urteil viel eleganter formuliert. Der Bankkunde habe in jener Nacht auf der Hamburger Amüsiermeile seine Vertragspflichten grob fahrlässig verletzt, steht da geschrieben.

Mit dem Lesegerät verschwunden

Man kann nur ahnen, in welcher Verfassung der Mann war, als er, wie es heißt, „einer Mitarbeiterin des Lokals“ erst die eine und dann noch eine andere Kreditkarte reichte, um die Rechnung zu begleichen. Ob er ihr blind vertraute oder ihr nicht mehr folgen konnte, als sie mit dem Kartelesegerät verschwand, angeblich um die Transaktion in Ruhe zu bewerkstelligen, das sei dahingestellt. Eine Richterin hat ihm nun, fast zwei Jahre nach der großen Sause, so viel Naivität als mangelnde Sorgfalt ausgelegt – ebenso wie die Tatsache, dass er keinen Beleg für die angeblichen Fehlversuche mit dem elektronischen Zahlen forderte.

Was in jener Nacht im Detail geschah, darüber schweigt das Urteil dezent. Das Gericht hat dem Mann geglaubt, nichts davon mitbekommen zu haben, wie ein unbekannter Dritter mit seinen Karten zweimal zu einem nahegelegenen Geldautomaten ging, die korrekte Pin eingab und jeweils 1000 Euro abhob.

Wer ein armer Wicht ist

Wie ihm geschah, das wurde der Frohnatur erst klar, als er zum bösen Schluss auch noch einen Schuldschein für die Zeche unterschreiben sollte. Erst jetzt rief er die Polizei, aber da war das Geld schon längst aus dem Automaten geflutscht.

Vielleicht kann ihn trösten, wenn er Hans Albers am Ende vom Lied hört: „Wer noch niemals in lauschiger Nacht / einen Reeperbahnbummel gemacht, / Ist ein armer Wicht, / Denn er kennt dich nicht, / Mein St. Pauli, St. Pauli bei Nacht.“