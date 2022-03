Neuer Club Fortuna Irgendwo : Vom Leben verführt

Im Osten was Neues: Mit seinem Club Fortuna Irgendwo will Ardi Goldman in Frankfurt einen Ort der Phantasie bieten.

Der letzte Cowboy kommt aus Gütersloh und sucht die Freiheit irgendwo, dichtete einst der Schriftsteller Thommie Bayer – damals, als er noch ein Sänger war. Und suchte dieser Cowboy auf seinen Touren von Rottweil nach Southampton und von Paderborn zum Matterhorn auch Fortuna und das Glück, ganz so wie Herr Rossi, die Zeichentrickfigur, dann müsste er nur in Frankfurt abfahren und auf der Hanauer Landstraße die Hausnummer 192 ansteuern: Das ist die Adresse von Fortuna Irgendwo.

Der Name meint dabei keine römische Glücksgöttin, sondern den Club Fortuna Irgendwo, Ardi Goldmans jüngste Unternehmung, die den Freiheitsgedanken, die Sehnsucht nach dem Glück und popkulturelle Verweise zuhauf nicht zuletzt in der Person ihres Erfinders vereint. Eine „Heilanstalt für Gemüts- und Nervenkranke“ wolle er eröffnen, kündigt Goldman an, und was wäre in den Zeiten von Pandemie und Krieg nicht nötiger als ein Ort, an dem die Phantasie die Hoheit haben, sich auf Reisen begeben und vom ewigen Sommer träumen darf?