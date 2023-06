Sie suchten nach Kohle und fanden Kupfer: Doktoranden der Uni Frankfurt haben in einer Siedlung in Oman eine unerwartete Entdeckung gemacht.

Durch Zufall haben Archäologen der Goethe-Universität in Oman drei 4300 Jahre alte Kupferbarren entdeckt. Die Doktoranden hatten in der Nähe der Stadt Ibra mehrere Siedlungen untersucht, um ihr Alter zu bestimmen. Bei Grabungen nach Holzkohleresten stießen sie auf einen 1,7 Kilogramm schweren korrodierten Kupferklumpen. Wie sich herausstellte, bestand er aus drei einzelnen kegelförmigen Barren, die miteinander verbacken waren.

„Ein solcher Fund ist äußerst selten“, sagt Stephanie Döpper, Betreuerin der Doktoranden. Die Barren stammen aus der Frühen Bronzezeit, in der auf dem Gebiet des Oman Kupfer für das antike Mesopotamien und die Indus-Kultur im heutigen Pakistan und Indien abgebaut wurde. Das Metall wurde in Barren gegossen, die ein begehrtes Handelsgut waren, wie Keilschrifttexte belegen. Weil das Kupfer in der Regel zu Werkzeugen und anderen Gegenständen verarbeitet wurde, sind nur sehr wenige der Barren erhalten geblieben. Jene, die nun gefunden wurden, sind vermutlich von den Bewohnern der Siedlung zurückgelassen worden, als diese aufgegeben wurde.

Die Barren ermöglichen es den Archäologen, mehr über die Handelsbeziehungen und die Metallverarbeitung in der Bronzezeit herauszufinden. Um Kupfer zu verhütten, wird viel Brennmaterial gebraucht, und dieses dürfte in einer so trockenen Gegend schwer zu beschaffen gewesen sein. Dass die Region damals in engem Austausch mit der Indus-Kultur stand, belegen Keramikscheiben von Vorratsgefäßen, die in dem neu entdeckten Dorf gefunden wurden und typisch für jene Kultur sind.