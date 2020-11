© Wonge Bergmann

Schienenbahnfahrerin: Fährt allein

„Ich wäre gar nicht der Typ fürs Homeoffice“, sagt Angelika Metzke. „Wenn ich nach Hause gehe, habe ich auch wirklich Feierabend.“ Die 60 Jahre Schienenbahnfahrerin für Straßen- und Stadtbahnen ist dankbar, dass sie auch in der Corona-Pandemie ihrem Dienst bei der Verkehrsgesellschaft Frankfurt nachgehen kann. Im Führerhäuschen sitze sie stets alleine, müsse deshalb während der Arbeitszeit keine Maske aufsetzen. Ganz anders als ihre Fahrgäste. Die Bahnen seien in den vergangenen Tagen noch einmal merklich leerer geworden, sagt sie. Besonders außerhalb der Stoßzeiten. Laut Metzke bringt die Coronapandemie und die damit einhergehende Maskenpflicht einen positiven Aspekt mit sich: Chips, Butterbrote und Co. würden nur noch selten in der Bahn vertilgt. „Es bleibt viel weniger Müll in den Wägen liegen.“