Lieferengpässe : Fast kein Fiebersaft für Kinder erhältlich

„Wenn Kinder Schmerzen haben, tut es Eltern doppelt so weh“, beschreibt Nojan Nejatian die Gefühle, mit denen er in seiner Apotheke manchmal umgehen muss. Mütter und Väter, die für ihre kranken Kleinkinder einen Fiebersaft kaufen wollen, werden derzeit fast überall enttäuscht. Der Markt ist leer gefegt, der Nachschub stockt. „Da müssen wir uns manchmal schon was anhören“, sagt der Pharmazeut, der in Erzhausen bei Darmstadt die Heegbach Apotheke betreibt.

Doch weder Apotheker noch Großhändler seien schuld am gegenwärtigen Mangel von ibuprofen- und paracetamolhaltigen Säften für Kinder. Der Kostendruck, die Abhängigkeit von der Produktion in Fernost und die Konzentration auf wenige Wirkstoffhersteller tragen nach Ansicht von Ursula Funke, Präsidentin der Landesapothekerkammer in Hessen, ganz wesentlich dazu bei. „Wenn die Wirkstoffe nur noch von zwei oder drei Firmen hergestellt werden und einer fällt davon aus, spürt man das weltweit“, sagt Funke. Die Paracetamolproduktion etwa sei im Juni von einem Hersteller gedrosselt worden, weiß Nejatian.

Funke beklagt, dass sich die Arzneimittelproduktion für den deutschen Markt vor allem in China und Indien abspiele, das schaffe gerade in Krisenzeiten unkalkulierbare Abhängigkeiten. Lieferengpässe von Medikamenten gebe es immer wieder, sagt die Pharmazeutin, allerdings empfinde sie den Mangel derzeit als „extrem“.

Eigenproduktion in der Apotheke möglich, aber nicht wirtschaftlich

„Heute morgen konnte ein bestimmtes Antibiotikum nicht bestellt werden“, berichtet Funke. Meist könne man dann nach Rücksprache mit dem verschreibenden Arzt ein Alternativpräparat ausgeben. Vor der Pandemie galt, dass ein Patient in so einem Fall von der Apotheke zurück zum Hausarzt geschickt wurde und sich dort ein neues Rezept ausstellen lassen musste. Die SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung gestattet jedoch, die Patienten ohne zusätzliche Arztkontakte mit notwendigen Arzneimitteln versorgen zu können.

Doch um die Schmerzen der Kleinkinder zu lindern, fehlen solche Ausweichmöglichkeiten. Wer glaubt, im Internet mehr Erfolg zuhaben, wird auch dort enttäuscht: „Nicht lieferbar“, „nicht verfügbar“, „vorübergehend nicht am Lager“, liest man dort, sobald man nach Fiebersaft für Kinder sucht, der Ibuprofen oder Paracetamol enthalten soll.

Nejatian hat sich deshalb zur Eigenproduktion entschlossen. In seiner Apotheke stellt er nun selbst Fiebersäfte her. Das kann zwar jeder Apotheker in kleinerer Stückzahl leisten, aber die Produktion ist kaufmännisch nicht lohnend. Das Mittel aus dem Großhandel würde, wenn es erhältlich wäre, etwa drei Euro kosten. Um zumindest seine Kosten decken zu können, veranschlagt Nejatian etwa 10 Euro. Dass er sich beim Regierungspräsidium eine Genehmigung zur Produktion größerer Menge geholt hat, liegt an seiner Vermutung, dass auch die Fieberzäpfchen demnächst knapp werden könnten. „Das sehe ich am Bestellverhalten der Apotheken, alle versuchen, davon einzulagern.“ Dann blieben nur noch Säfte, um die Schmerzen kleiner Kinder zu stillen – oder der Weg ins Krankenhaus.

Da Zäpfchen schwieriger selbst herzustellen seien, setzt er auf den Saft, den er dann auch an andere Apotheker abgeben könnte. Aufwendig sei die Produktion in jedem Fall: weil die Arbeitskraft teuer sei und die Dokumentation der Herstellung umfangreich sein müsse. „Aber letztlich geht es ja darum, den Kindern helfen zu können.“