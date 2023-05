Auf dem kleinen Parkplatz blühen die Sträucher. Es ist einer der ersten richtig schönen Tage des Jahres. Nur: Nichts summt. Hier, am östlichsten Punkt der Siedlung Lindenhag in Griesheim, verschluckt ein Geräusch alle anderen. Vor dem Parkplatz liegt eine Reihe von Häusern, hinter ihm ragt eine begrünte Lärmschutzwand hervor. Auf der anderen Seite donnert die A5.

Kim Maurus Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Wer zieht hierher? Ein Anwohner bringt den Müll weg. Seit zwei Jahren wohnt er mit seiner Familie in der ersten Reihe vor der Lärmschutzwand, ein paar Meter vom Parkplatz entfernt. „Ich finde es hier wunderschön“, sagt der Einundvierzigjährige, der seinen Namen nicht in der Zeitung sehen will. „Lindenhag hat eine tolle Siedlungsgemeinschaft.“ Anderswo wäre er nicht so nah an die Autobahn gezogen. Aber: „Wir kennen alle die angespannte Marktlage in Frankfurt. Da ist die Autobahn nicht der ausschlaggebende Grund. Ich überhöre sie.“

Allerdings wisse er, dass sich der Lärm über Jahre hinweg unbewusst negativ auf Gehör und Kopf auswirken könne. „Ich suche mir Ruhemomente mit den Kindern, gucke, dass wir die Fenster schließen, die richtige Schlafausrichtung haben. Wir hören manchmal auch die Bahn und den Fluglärm. Mehr sollte es nicht werden.“

Seit Mittwoch steht fest: Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Die Grünen) gibt ihm recht. Einen zehnspurigen, beschleunigten Ausbau der A5 zwischen Frankfurter Kreuz und Nordwestkreuz soll es mit der Landesregierung nicht geben. Einem achtstreifigen Ausbau zwischen dem Nordwestkreuz und Friedberg stimmt Al-Wazir zunächst zu, damit müsse aber Lärmschutz verbunden sein, sagt er.

Hans Christoph Stoodt ist mit dieser Entscheidung nicht wirklich zufrieden. „Zunächst mal bin ich natürlich erleichtert“, sagt der Rentner. „Das ist eine Stärkung unserer Position, wenn der Verkehrsminister sagt, dieser Ausbau hat keine Zukunft. So weit, so gut.“ Auf der anderen Seite habe er das Gefühl: „Es ist noch gar nichts entschieden.“

Bürgerinitiative mit klarer Namensbotschaft: „Es ist zu laut“

Stoodt wohnt im südlichen Griesheim, nah an Main und Autobahn. Er hat im vergangenen Sommer die Bürgerinitiative „Es ist zu laut“ mitgegründet, um gegen die Lärmbelastung durch die Autobahnen im Frankfurter Westen zu protestieren. Mehrere Dutzend Bürger haben sich in der Initiative zusammengeschlossen, ein paar bereiten die monatlichen Treffen vor. Die Siedlung Lindenhag ist in Stoodts Augen ein Beispiel dafür, was schiefläuft in der deutschen Verkehrspolitik. „Die Autobahn ist den Häusern auf die Pelle gerückt. Nicht umgekehrt.“

An vielen Stellen entlang der A5, so zeigen es Daten des Landesumweltamts, ist es mit mehr als 70 Dezibel deutlich lauter als die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlene durchschnittliche Belastung von 53 Dezibel tagsüber und 45 Dezibel nachts. Der Mensch gewöhnt sich an Lärm, aber gut tut es ihm auf Dauer nicht. Zwei Bekannte, berichtet Stoodt, seien etwa schon mal früher aus dem Urlaub in der Rhön zurückgekehrt, weil sie gesagt hätten: „Diese donnernde Stille halten wir nicht aus.“ Interessant findet er das Argument, man könne ja wegziehen, wenn der Lärm einen störe: „Witzig ist, dass gerade diejenigen, die immer das private Eigentum besonders hochhalten in diesen Fragen, auf einmal sehr laxer Haltung sind.“