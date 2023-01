Vorwurf Antisemitismus : Breiter Protest gegen Konzert von Roger Waters

Gegen den Auftritt des Musikers Roger Waters, einen der Gründer der Rockband Pink Floyd, in der Frankfurter Festhalle wird immer mehr Widerspruch laut. Nachdem zuerst die Frankfurter Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Die Grünen) für eine Absage des Konzerts plädiert hatte, haben sich mittlerweile auch alle aussichtsreichen Kandidaten für den Posten des Frankfurter Oberbürgermeisters gegen den Auftritt des britischen Musikers ausgesprochen. Sowohl der CDU-Politiker Uwe Becker, der auch hessischer Antisemitismusbeauftragter ist, wie auch die Grünen-Kandidatin Manuela Rottmann und der Frankfurter SPD-Chef Mike Josef schlossen sich der Forderung an, das für Ende Mai geplante Konzert abzusagen.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

In der Kritik steht der Musiker, weil er seit vielen Jahren die israelfeindliche Bewegung BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) unterstützt, die zu einem umfassenden Boykott des Staates Israels aufruft. Schon lange wird Waters vorgeworfen, judenfeindliche Ressentiments zu schüren – etwa indem er bei seinen Konzerten ein Kunststoff-Schwein mit einem Davidstern durch die Halle fliegen ließ. „Waters ist ein schlimmes Beispiel für aggressiven, is­raelbezogenen Antisemitismus“, erklärte CDU-Politiker Uwe Becker.

Stadt und Land sollen Absage beschließen

Mike Josef, der Frankfurter Planungsdezernent, ist auch Mitglied im Aufsichtsrat der Messe Frankfurt GmbH, die die Konzerthalle an den Veranstalter der Waters-Tour vermietet hat. In dieser Funktion hat der SPD-Politiker nun einen Antrag gestellt, dass die Anteilseigner der Messe, die Stadt Frankfurt und das Land Hessen, gemeinsam eine Absage des Konzertes beschließen. Die Stadt hält 60 Prozent der Anteile an der Messe-Gesellschaft, das Land 40 Prozent.

Erst wenn Stadt und Land eine klare Haltung formulieren, könnten die Geschäftsführer der Messe das Konzert tatsächlich stoppen, meint Josef. Darum wünscht er sich nun eine schnelle Positionierung.

Die BDS-Bewegung, zu deren führenden und bekanntesten Köpfen Roger Waters zählt, ist besonders in Großbritannien stark, ihre Unterstützer finden sich meist im linken, „postkolonialen“ Spektrum. In Deutschland hat zuletzt der Streit um antisemitische Kunstwerke auf der „Documenta“ in Kassel zu einer Auseinandersetzung über die Boykottbewegung geführt. Einige Mitglieder des indonesischen Kollektivs Ruangrupa, das die Kunstausstellung kuratierte, hatten BDS-Aufrufe unterzeichnet.

„Geld darf im Kampf gegen Juden-Hass keine Rolle spielen“

Das Bündnis ruft nicht nur zu einem wirtschaftlichen Boykott des israelischen Staates auf, sondern setzt auch Künstler unter Druck, die in Israel auftreten wollen. Eine ganze Reihe Musiker hat sich diesen „Shitstorms“ bisher gebeugt: Elvis Costello, Lauryn Hill und die neuseeländische Sängerin Lorde etwa sagten geplante Auftritte in Israel ab, nachdem sie in den Fokus der BDS-Aktivisten geraten waren. Andere, wie die Band Radiohead, widerstanden dem Druck.

Negativ aufgefallen ist Roger Waters zuletzt nicht nur durch Anti-Israel-Propaganda, sondern auch durch seine Positionen zum Ukrainekrieg. So hatte er in einem offenen Brief an Olena Selenska, die Frau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, die Ansicht geäußert, die Ukraine habe mit ihrer Politik den Krieg entfacht. In einem Interview nannte er den amerikanischen Präsidenten einen „Kriegsverbrecher“ und gab der NATO die Schuld für die Eskalation in der Ukraine. Beifall erhielt er dafür direkt aus dem Kreml: Dmitri Medwedew, Chef der Putin-Partei „Einiges Russland“ und stellvertretender Leiter des russischen Sicherheitsrates, lobte Waters ausdrücklich.

Sollte die Messe sich tatsächlich zu einer Absage des Konzertes entschließen, müsste sie vermutlich Entschädigungszahlungen an den Tourveranstalter leisten. Der Publizist Michel Friedman hat bereits dafür plädiert, das notfalls hinzunehmen. „Geld darf im Kampf gegen Juden-Hass keine Rolle spielen“, äußerte er gegenüber der „Bild“-Zeitung.