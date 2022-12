Aktualisiert am

Nachsorge in der Uniklinik : Mit Corona auf der Intensivstation – und dann?

Ehemalige Corona-Intensivpatienten berichten auch Monate nach ihrer Entlassung oft noch von gesundheitlichen Problemen. Die Uniklinik Frankfurt will ihnen eine Anlaufstelle bieten.

Ohne Technik geht es nicht: Andrea Steinbicker überwacht Patienten der Intensivstation am Uniklinikum. Bild: Lucas Bäuml

Seit einiger Zeit trägt er Bart. Wer sich nicht jeden Morgen glatt rasieren muss, spart Zeit. Und die war Mangelware in den ersten Monaten, nachdem das Coronavirus dafür gesorgt hatte, dass zuvor gesunde, fitte Patienten auf der Intensivstation der Universitätsklinik um ihr Leben kämpften. In einer Zeit, in der die Ärzte kaum etwas über das Virus wussten und ihm nichts entgegenzusetzen hatten, blieb einfach kein Platz für Eitelkeiten.

Ehemalige Corona-Intensivpatienten, die Kai Zacharowski, Direktor der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie an der Uniklinik Frankfurt, einige Zeit nach ihrem Krankenhausaufenthalt wiedertreffen, erkennen ihn oft nicht wieder. Das hat allerdings kaum etwas mit seiner Entscheidung zum Vollbart zu tun.