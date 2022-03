Anklage gegen Frankfurter OB : Feldmanns Dienst am Bürger

Wegen des Vorwurfs der Vorteilsnahme klagt die Staatsanwaltschaft den Frankfurter Oberbürgermeister an. An einen Rücktritt denkt Peter Feldmann bisher nicht – und schadet damit seinem Amt und der Stadt.

Oberbürgermeister Peter Feldmann denkt bisher nicht an Rücktritt. Bild: Lando Hass

So kann es auch gehen: Im Juni 2018 leitete die Staatsanwaltschaft Hannover ein Ermittlungsverfahren gegen den damaligen Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) wegen des Verdachts der Untreue ein. Ende April 2019 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage. Seinem Büroleiter wurde vorgeworfen, gesetzlich nicht vorgesehene Zulagen für eine angebliche Mehrarbeit von Mitarbeitern bewilligt zu haben, obwohl die Überstunden nie geleistet wurden. Schostok wird vorgeworfen, davon gewusst zu haben. Nach der Anklageerhebung ging es schnell: Sechs Tage später erklärte Schostok, beim Stadtrat einen Antrag auf Versetzung in den Ruhestand zu stellen. Der Rat stimmte zu. Der 2020 vom Landgericht Hannover zunächst ausgesprochene Freispruch für Schostok wurde später vom Bundesgerichtshof aufgehoben. Der Prozess zieht sich.

In Frankfurt gehen die Uhren anders als in Hannover. Und deshalb ist der Vergleich interessant. Auch die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt seit März 2021 wegen des Vorwurfs der Vorteilsannahme gegen Peter Feldmann (SPD). Ein Jahr später hat sie nun Anklage erhoben. An Rücktritt mag Feldmann aber bisher nicht denken. Kern des Verfahrens ist die Frage, ob der ehemalige AWO-Mitarbeiter und spätere Oberbürgermeister seinen Einfluss geltend machte, um seiner damaligen Lebensgefährtin und späteren Ehefrau Zübeyde im Jahr 2015 eine Position als Leiterin einer Kita zu verschaffen, mit einem über Tarif liegenden Gehalt und einem Dienstwagen.