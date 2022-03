Frankfurter Oberbürgermeister : Welche Folgen die Anklage für Peter Feldmann haben könnte

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt wegen des Vorwurfs der Vorteilsannahme gegen Peter Feldmann. In Paragraf 331 des Strafgesetzbuches heißt es: „Ein Amtsträger, ein Europäischer Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der für die Dienstausübung einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ Kern des Verfahrens ist die Frage, ob der ehemalige AWO-Mitarbeiter und zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Geschehnisse bereits im Amt des Oberbürgermeisters befindliche Feldmann seinen Einfluss geltend machte, um seiner damaligen Lebensgefährtin und späteren Ehefrau Zübeyde im Jahr 2015 eine Position als Leiterin einer deutsch-türkischen Kita zu verschaffen – inklusive eines deutlich über Tarif liegenden Gehalts und eines Dienstwagens.

Anna-Sophia Lang Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

2020 hatte die Staatsanwaltschaft einen Anfangsverdacht noch verneint. Im März 2021 wurde bekannt, dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Dies sei aufgrund von neuen und ergänzenden Zeugenaussagen sowie ausgewerteten Dokumenten geschehen, hieß es. Die Vereinbarungen zum Dienstverhältnis Zübeyde Feldmanns seien den Erkenntnissen zufolge „im Beisein und unter Einflussnahme“ Feldmanns getroffen worden.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Offenbar hat die Staatsanwaltschaft nach etwa einem Jahr Ermittlungen so viel Belastendes zusammengetragen, dass es in ihren Augen für einen hinreichenden Tatverdacht genügt. Ohne den gibt es keine Anklageschrift. Dass die Staatsanwaltschaft nun dem Vernehmen nach Anklage erhoben hat, bedeutet, dass sie überzeugt ist, dass Feldmann verurteilt wird. Wie die Behörde konkret belegen will, dass Feldmann „für die Dienstausübung einen Vorteil für sich oder einen Dritten“ gefordert hat, sich versprechen hat lassen oder angenommen hat, ist derzeit noch ebenso offen wie die Frage, worin dieser Vorteil genau bestanden haben soll. Allein in Position, Gehalt und Dienstwagen seiner späteren Frau? Und worin hat die „Dienstausübung“ bestanden, für die Feldmann den Vorteil bekommen haben soll? Lautet der Vorwurf, er habe sich im Gegenzug dafür eingesetzt, dass die Stadt Verträge an die AWO vergibt?

Wie es weitergeht, muss zu gegebener Zeit das zuständige Gericht entscheiden. Es muss die Anklage prüfen und entscheiden, ob es angesichts der vorliegenden Beweise das Hauptverfahren eröffnet. Das Landgericht Frankfurt, vor dem ein möglicher Prozess stattfinden würde, wollte sich am Dienstag nicht dazu äußern.

Was nun folgen kann für den Oberbürgermeister

Seit die Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet hat, ruht das Disziplinarverfahren, das Peter Feldmann im Zuge des AWO-Skandals im März 2020 gegen sich selbst beim hessischen Innenministerium beantragt hat. Das Ministerium ist die zuständige Aufsichtsbehörde und wird nach Abschluss des Verfahrens prüfen, ob aus disziplinarrechtlicher Sicht noch weitere Sanktionen angezeigt sind oder nicht. Das Beamtenrecht sieht einen Katalog möglicher Sanktionen vor, der von mahnenden Gesprächen über Verweise bis hin zur Dienstentlassung reicht. Die Schwelle für letzteres sei „sehr hoch“, sagt ein Sprecher, und sie orientiere sich am Strafrecht, also etwa an der Höhe einer verhängten Freiheitsstrafe. Der Sprecher weist aber auch darauf hin, dass wie in jedem Verfahren bis zu einer Verurteilung die Unschuldsvermutung gilt.

Mehr zum Thema 1/

Bei schweren Straftaten sieht das Gesetz einen Verlust von Beamtenrechten auch ohne Disziplinarverfahren vor: Wird ein Beamter wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt, endet das Beamtenverhältnis mit der Rechtskraft des Urteils. So steht es in Paragraf 24 des Beamtenstatusgesetzes, das die Stellung der Beamten in Ländern und Kommunen regelt.

Auch die Hessische Gemeindeordnung sieht Möglichkeiten zu Disziplinarverfahren und vorzeitiger Abberufung vor. Ersteres kann die Stadtverordnetenversammlung bei der Aufsichtsbehörde beantragen, zweiteres hat der CDU-Fraktionsvorsitzende im Römer, Nils Kößler, bereits ins Spiel gebracht: einen Antrag auf vorzeitige Abberufung des Oberbürgermeisters. Der kann nur mit Unterstützung von mindestens der Hälfte der Stadtverordneten gestellt werden. Für den Beschluss bedarf es dann einer Zwei-Drittel-Mehrheit. Weiter heißt es in der Gemeindeordnung: „Über die Abberufung ist zweimal zu beraten und abzustimmen.“

Dort ist auch geregelt, dass ein Bürgermeister von den Bürgern vorzeitig abgewählt werden kann, wenn sich eine Mehrheit dafür ausspricht, die mindestens 30 Prozent der Wahlberechtigten beträgt. Auch hier gibt es Hürden für Antrag und Beschluss durch die Stadtverordneten. Der Bürgermeister kann, wenn der Beschluss gefasst ist, schriftlich auf eine Entscheidung über seine Abwahl durch die Bürger verzichten. Er scheidet dann mit dem Tag seiner Erklärung aus.