Jürgen Graf soll in den Jahren 2012 bis 2015 in seiner Zeit am Uniklinikum Stuttgart zusammen mit acht weiteren Beschuldigten Gelder zweckentfremdet haben. Es geht dabei um Projekte mit libyschen Patienten und einer Klinik in Kuwait.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat Anklage gegen den Ärztlichen Direktor der Uniklinik Frankfurt, Jürgen Graf, und acht weitere Beschuldigte wegen des Verdachts des Betrugs, der Untreue sowie teilweise auch der Bestechlichkeit und der Bestechung ausländischer Amtsträger erhoben. Sie sollen in den Jahren 2012 bis 2015 am Klinikum Stuttgart, wo Graf seit 2014 tätig war, im Zuge von zwei Projekten zur Behandlung von Kriegsverletzten aus Syrien und zur Verbesserung medizinischer Leistungen eines Krankenhauses in Kuwait Gelder in Höhe von mehr als 18 Millionen Euro zweckentfremdet haben und rund 7,8 Millionen Euro Bestechungsgelder an Amtsträger gezahlt haben. Zuerst hatte die Frankfurter Rundschau berichtet.

Der Staatsanwaltschaft zufolge hätte das Klinikum Stuttgart durch die Taten einen wirtschaftlichen Vorteil von mindestens 16,1 Millionen Euro zu Unrecht erlangt, sollten sich die Vorwürfe vor Gericht bestätigen. Über die Zulassung der bereits Anfang März erhobenen Anklage muss nun eine Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Stuttgart entscheiden. Ebenfalls Anfang März hatte das Gericht zwei Männer, die libysche Patienten an das Klinikum vermittelt hatten, zu Freiheitsstrafen von fünf Jahren sowie zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Es war das erste Urteil im Klinikskandal.

Der Aufsichtsrat des Uniklinikums Frankfurt teilte am Donnerstag auf Anfrage mit, Graf habe die Verantwortlichen nach Zustellung der Anklageschrift informiert. Nach Beratungen unter Hinzuziehung eines anwaltlichen Gutachtens sei man zu dem Schluss gekommen, „nach jetziger Informations- und Sachlage am Beschäftigungsverhältnis von Herrn Prof. Graf festzuhalten“. Der Aufsichtsrat werde sich über den Fortgang des Verfahrens informieren. Wichtig sei, die Handlungsfähigkeit des Klinikums sicherzustellen. Auch Grafs Verdienste für das Haus „und die hessische Krankenhauslandschaft“ während der Corona-Zeit seien bei der Entscheidung „erneut gewürdigt“ worden.

In einer Stellungnahme teilte Grafs Anwalt am Donnerstag mit:„Sämtliche Vorwürfe der Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen Herrn Prof.Graf stehen im Zusammenhang mit der sogenannten International Unit, die im Jahr 2005 organisatorisch im Klinikum Stuttgart errichtet und ab 2008 als sogenanntes Profitcenter geführt worden war und auf die medizinische Versorgung von Patienten aus dem Nahen Osten abzielte. Vor dem Hintergrund der erst sehr viel späteren Anstellung in Stuttgart von Herrn Prof. Graf zum 01. Januar 2014 kann festgehalten werden, dass Herr Prof. Graf nicht an der Errichtung der International Unit beteiligt war und auch die Verträge in den Komplexen Libyen und Kuwait im Wesentlichen ohne seinen Einfluss abgeschlossen worden waren oder wurden. Insofern sind die Anklagevorwürfe unzutreffend.“