Im Sommer 2022 greifen drei junge Menschen in Frankfurt einen Mann an, weil er „feminin gekleidet“ ist. Der spricht vor Gericht davon, dass er es gewohnt sei, angefeindet zu werden. Die Richterin findet deutliche Worte.

CSD in Frankfurt: Besonders in der Innenstadt kommt es immer wieder zu queerfeindlichen Angriffen. Bild: Tom Wesse

Der Angeklagte wirkt aufgebracht. „Das ist alles eine Lüge“, sagt er nach Verlesung der Anklage. Der Einundzwanzigjährige und die Mitangeklagten, seine 22 Jahre alte Schwester und ein 23 Jahre alter Freund, müssen sich am Donnerstag vor dem Frankfurter Amtsgericht wegen eines queerfeindlichen Angriffs verantworten. Ihnen werden Beleidigung, Körperverletzung und schwere Körperverletzung vorgeworfen.

Am frühen Morgen des 6. August 2022 trafen die drei auf der Großen Friedberger Straße nach einem Clubbesuch auf eine Gruppe, in der ein Mann „feminin gekleidet“ gewesen sei. Dann spielte sich laut Anklage Folgendes ab: Der Angeklagte beleidigte ihn homophob und riss ihn an den Haaren zu Boden. Die Schwester zog ihren Bruder weg und beleidigte den Mann ebenfalls homophob. Dieser rief, er werde die Polizei holen, daraufhin griffen sie ihn abermals an. Der Angeklagte schlug ihm erst ins Gesicht und anschließend mit einer Glasflasche auf den Kopf, wodurch er ihn an der Hand verletzte. Während er das Opfer festhielt, sprühte der Mitangeklagte diesem Pfefferspray ins Gesicht. Die Schwester schlug dann noch mit der Handtasche zu.

Erst streitet der Angeklagte alles ab

Er beleidige niemanden ohne Grund, sagt der Angeklagte vor Gericht und bestreitet, mit der Glasflasche zugeschlagen zu haben. Auch habe er niemanden an den Haaren zu Boden gezerrt, das wisse er ganz sicher. Auf mehrfache Nachfrage der Richterin nach dem genauen Tatablauf räumt er schließlich doch ein, sich wegen seines Alkoholkonsums in der Nacht nicht mehr richtig erinnern zu können. Laut ihm hatten sich aber beide Gruppen gegenseitig beleidigt, dann sei er von dem späteren Opfer leicht an der Schulter geschubst worden und habe zugeschlagen. Das bestätigt zunächst auch der Mitangeklagte. Doch nach einem kurzen Appell der Richterin bestätigten die drei Angeklagten den Ablauf in der Anklageschrift weitestgehend. Was den Schlag mit der Glasflasche angeht, bleiben sie aber dabei: Keiner von ihnen hat zugeschlagen.

Auch der Angegriffene sagt am Donnerstag aus. Er habe unter der Attacke gelitten und fühle sich nicht wohl, wenn er nachts unterwegs sei. „Aber ich bin daran gewöhnt“, fügt er hinzu und zuckt mit den Schultern. Dies sei auch nicht der erste queerfeindliche Angriff auf ihn gewesen; an der Konstablerwache sei er einmal wegen seines Aussehens mit einem Messer bedroht worden. Nach dem Angriff der Angeklagten habe er am ganzen Körper blaue Flecken gehabt, sein Gesicht sei blau gewesen, seine Hand verletzt. Drei Tage lang hätten seine Augen von dem Pfefferspray gebrannt. Als die Richterin ihn fragt, ob die Angeklagten sich direkt bei ihm entschuldigen dürften, schüttelt er den Kopf und sagt: „Wenn sie mich schlagen und mein Gesicht kaputtmachen – was bedeutet dann hier eine Entschuldigung?“

Verwarnung und Geldstrafen

„Es ist harter Tobak, dass hier jemand sitzt und sagt, dass er sich an so etwas gewöhnt habe. Und dass Sie Teil davon sind, daran sollten Sie arbeiten“, sagt die Jugendgerichtshelferin zum Angeklagten. Das Gericht spricht schließlich eine Verwarnung gegen ihn aus. Weil er im Gegensatz zu seiner Schwester und dem Mitangeklagten noch Heranwachsender ist und deshalb Jugendstrafrecht angewandt werden kann, muss er 80 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Über den Täter-Opfer-Ausgleich sollen davon mindestens 600 Euro Schmerzensgeld an das Opfer gehen. Zudem muss er Gespräche bei der Gesellschaft für Jugendbeschäftigung und bei der Kinder- und Jugendhilfe zum Thema „Rollenverständnis und Toleranz“ führen. Auch an einem Anti-Gewalt-Training muss er teilnehmen. Seine Schwester bekommt eine Gesamtgeldstrafe von 1500 Euro und der Mitangeklagte eine Gesamtgeldstrafe von 8400 Euro. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Zum Schluss wendet sich die Richterin noch einmal an den Angeklagten, der seine Queerfeindlichkeit nicht versteckt hat. „Mir passt es nicht, dass eine männliche Person sich als Frau gibt und auch nicht andersherum“, sagte er. „Ich halte nichts davon, und das gehört sich meiner Meinung nach auch nicht.“ Sie könne nicht nachvollziehen, warum er so einen Hass gegen queere Personen habe, sagt die Richterin. „Sie tun Ihnen nichts und nehmen Ihnen auch nichts weg. Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten, damit haben Sie genug zu tun.“