„NSU 2.0“-Prozess : „Ich bestreite jede Tatbeteiligung“

Alexander M. will sein Plädoyer vor dem Landgericht Frankfurt im Sitzen halten. „Wieso muss ich dafür stehen?“, fragt er die Vorsitzende Richterin mehrmals, als sie ihn darum bittet. Der 54 Jahre alte Berliner beharrt aufs Sitzen, er habe gesundheitliche Probleme. Ein Attest kann er nicht vorweisen. „Das ist mir auch noch nicht passiert“, sagt die Vorsitzende Richterin. „Wir unterbrechen.“

Der Angeklagte im Fall „NSU 2.0“ fällt nicht zum ersten Mal durch respektloses Verhalten im Gerichtssaal auf. Immer wieder während des seit mehreren Monaten laufenden Prozesses hat M. dazwischen gesprochen und gebrüllt, er hat Zeugen in deren Anwesenheit beleidigt und sogar verbal bedroht. An diesem Donnerstag gestattet die Vorsitzende Richterin M. schließlich, seine Worte im Sitzen vorzutragen, weil es dazu keine schriftlichen Regeln gibt. Dass ein Angeklagter selbst ein Plädoyer hält, ist ungewöhnlich. Er hat das Recht sich zu äußern, wenn der Richter ihm das letzte Wort erteilt. Doch Alexander M. will auch einen Schlussvortrag halten.

Zuvor kritisieren M.s Verteidiger die Staatsanwaltschaft scharf, die zu Beginn der Woche ihr Plädoyer gehalten hat. Nach Überzeugung der Ankläger hat M. mehr als 80 Drohschreiben verfasst und an Personen des öffentlichen Lebens geschickt. Aus Sicht des Verteidigers Marcus Steffel ist das beantragte Strafmaß von sieben Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe „unangemessen und nicht verhältnismäßig“. Auch er empfinde die Drohbriefe als „abscheulich, verachtenswert und menschenunwürdig“. Wer sie geschrieben und abgeschickt habe, sei allerdings unklar. Es gebe „kein einziges Beweismittel, das für sich betrachtet“ auf die Schuld des Angeklagten hindeute. Im Verfahren seien die Lebensumstände seines Mandanten und die Tatsache, dass seine Vorstrafen schon mehr als zehn Jahre zurücklägen, nicht ausreichend berücksichtigt worden. Die Täterschaft des Angeklagten könne lediglich vermutet werden.

„Rumtrollerei auf hohem Niveau“

M.s zweiter Verteidiger Ulrich Baumann meint, die Fokussierung der Staatsanwaltschaft auf den alleinigen Tatverdächtigen M. sei eine „Ablenkung von Missständen in kleinen Teilen der Frankfurter Polizei“. Es habe mehr als drei Jahre gedauert, bis gegen fünf Mitglieder der offenbar rechtsextremen Chatgruppe im 1. Polizeirevier in Frankfurt Anklage erhoben worden sei. Die Staatsanwaltschaft habe Polizisten im Zeugenstand, die etwas mit den Drohschreiben zu tun haben könnten, unzureichend befragt. Ihr Vorgehen lasse nur den Schluss zu, dass hier „gar keine echte Aufklärung gewollt oder erfolgt“ sei. Beim ersten Drohschreiben im Sommer 2018 an die Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz, in dem Daten genannt wurden, die kurz zuvor im 1. Polizeirevier abgerufen wurden, stehe der „Verdacht der Manipulation klar im Raum“. Es sei nicht nachvollziehbar, warum die Polizisten mit ihrer rechtsradikalen Gesinnung nicht schon früher aufgefallen seien, und Johannes S., ein zwischenzeitlich ebenfalls verdächtigter Beamter, nicht als Mitangeklagter vor Gericht stehe.

Der Angeklagte Alexander M. plädiert auf Freispruch. „Ich bestreite jede Tatbeteiligung.“ Er wiederholt, was er schon an früheren Verhandlungstagen gesagt hat: Er sei aus einer Chatgruppe geworfen worden, deren Mitglieder untereinander Drohbriefe herumgeschickt hätten. Die Chatgruppe wolle ihn „ans Messer liefern“, mindestens seine alleinige Täterschaft sei auszuschließen. Auch sei es die Polizei, die es offenbar auf Basay-Yildiz abgesehen habe. Allgemein könne von ernsthaften Drohungen keine Rede sein, der Tonfall der Schreiben sei „albern“ gewesen, eine „Rumtrollerei auf hohem Niveau“: „Wer den Quatsch ernst nimmt, ist mehr oder weniger selbst schuld.“

Die Anwältin der zweiten Nebenklägerin fordert kein konkretes Strafmaß, erläutert aber in ihrem Plädoyer, weshalb sie anders als die Staatsanwaltschaft auch den Tatbestand einer besonders schweren Nötigung erfüllt sieht. M. habe in den Schreiben nicht nur Frauen angegriffen, weil sie Frauen seien, sondern weil es sich um „sprechfähige und kompetente“ Personen des öffentlichen Lebens handele.

Ihre Mandantin, eine Bundestagsabgeordnete, sei Mitglied eines Verfassungsorgans, andere Opfer seien Vertreter der freien Presse oder der Justiz. Das Vorgehen von M. sei als „Angriff auf einige wichtige Säulen der Demokratie zu begreifen“. Ziel sei gewesen, die Betroffenen dazu zu bringen, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Die Serie der Schreiben in ihrer Qualität und Quantität erfülle daher den Tatbestand der besonders schweren Nötigung.