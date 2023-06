Weil er einen angeblichen Schuldner entführt, in ein Kühlhaus gesperrt und misshandelt haben sollte, stand ein Mann in Frankfurt vor Gericht. Die Richter stellten fest: Die Tat hatte es wohl nie gegeben.

Am Ende kam alles ganz anders, als es zu Beginn dieses Prozesses am Frankfurter Landgericht ausgesehen hatte: Freispruch statt Verurteilung für den Angeklagten, dem die Staatsanwaltschaft Vorwürfe wie aus einem Krimi-Drehbuch gemacht hatte.

Entführung, Erpressung, Körperverletzung und Raub: Der Siebenunddreißigjährige sollte, so trug es der Staatsanwalt zu Verhandlungsbeginn vor, im Februar 2021 zusammen mit einem Unbekannten in das Auto eines anderen Mannes gestiegen und diesen mit vorgehaltener Waffe in die Niederlande gelotst haben. An einem Rastplatz sollten sie ihn an Händen und Füßen gefesselt haben und nach Amsterdam gefahren sein, wo sie ihn in das Kühlhaus eines Imbisses sperrten. Dort habe der Mann stundenlang ausharren müssen und sei mit Wasser übergossen worden, man habe von ihm verlangt, sich auszuziehen und daraufhin Nacktfotos von ihm gemacht. All das, so die Anklage, weil er angeblich 100.000 Euro gestohlen hatte, die nun zurückverlangt wurden.

Geo-Daten widerlegen geschilderte Version

So behauptete es zumindest das vermeintliche Opfer, auf dessen Aussage allein sich die Anklage stützte. Doch wie sich nun vor Gericht herausstellte, sind die Vorwürfe offenbar erfunden. Bei der Auswertung des Smartphones des angeblich entführten Mannes fanden die Ermittler Nachrichten, die seine Behauptungen nicht stützen. Von dem Gerät wurden an dem angeblichen Tattag beispielsweise Fotos einer Kirche aus Amsterdam verschickt mit den Worten „God blessing Amsterdam“. Auch die Geo-Daten des Autos widerlegen die geschilderte Version: So war das Auto zwar in Amsterdam, aber sowohl dort als auch auf der Fahrt dorthin nicht an den Orten, die der vermeintlich Entführte angegeben hatte.

15 Monate lang saß der Angeklagte wegen der Vorwürfe in Untersuchungshaft. Im Juli 2022 wurde er entlassen: Es bestehe kein dringender Tatverdacht mehr. Im Juni hatte der Prozess gegen ihn begonnen, musste aber unterbrochen werden, weil eine Richterin so lange krank war, dass die maximale Unterbrechungsfrist überschritten wurde. In diesem Prozess hatte das vermeintliche Opfer ausgesagt, der Mann war sogar Nebenkläger. Doch diesmal, beim zweiten Prozess, erschien er nicht vor Gericht. Der Vorsitzende Richter hatte seine Rechtsanwältin zuvor telefonisch über die inzwischen vorliegenden neuen Erkenntnisse und die damit aufgekommenen Zweifel informiert. So kam es, dass die Verhandlung am Freitag mit einem Freispruch für den Angeklagten endete.

Es sei nicht anzunehmen, dass die Entführer die Nachrichten vom Smartphone des angeblich Entführten verschickt und so den tatsächlichen Aufenthaltsort preisgegeben hätten, sagte der Vorsitzende Richter in der Urteilsverkündung. Darüber, warum der Mann fälschlicherweise solche Beschuldigungen erhoben habe, könne nur spekuliert werden. Dass solche Vorwürfe „vom Himmel fallen“, sei unwahrscheinlich.

Vielleicht, mutmaßte der Vorsitzende, habe es sich bei der Fahrt nach Amsterdam in Wahrheit um eine Drogenfahrt gehandelt, aus der ein Streit resultierte, der Auslöser der Anschuldigungen war. „Man weiß es nicht, man munkelt nur“, fasste er zusammen. Die Justiz sei in diesem Zusammenhang wohl jedenfalls instrumentalisiert worden. Der Freigesprochene soll dem Urteil zufolge nun für die Zeit in der Untersuchungshaft entschädigt werden.