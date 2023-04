In einem Punkt stößt der Vorschlag der Expertenkommission zur Paulskirche auf große Zustimmung in Frankfurt: Das Baudenkmal soll nach der anstehenden Generalsanierung weitgehend so aussehen wie nach dem Wiederaufbau 1948. Diese Empfehlung, die der Beschlusslage der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung entspricht, findet sich im Bericht, den die Experten unter dem Vorsitz des ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Volker Kauder in der vergangenen Woche dem Bundespräsidenten übergeben haben. Befürworter einer Rekonstruktion des Zustands von 1848 – Kauder soll dazugezählt haben – konnten sich in dem von Bund, Land und Stadt berufenen zwölfköpfigen Gremium nicht durchsetzen. Dazu hätte die Paulskirche teilweise abgerissen und neu gebaut werden müssen. „Die Paulskirche ist in ihrer heutigen Form ein besonderes Symbol der Demokratie“, sagt Ursula Busch, Vorsitzende der SPD-Fraktion im Römer. „Ich bin froh, dass die Kommission das auch so sieht.“

Beim zweiten Punkt, der die bauliche Zukunft der Paulskirche betrifft, ist die Resonanz nicht so positiv. Nach dem Vorschlag der Experten soll das als Ergänzung der Paulskirche gedachte und vom Stadtparlament gewünschte „Haus der Demokratie“ auf dem Paulsplatz gebaut werden. Beide Gebäude, Denkmal und Neubau, sollen einen gemeinsamen Eingang erhalten. Die Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt allerdings hat sich im Koalitionsvertrag von 2021 explizit darauf verständigt, den Paulsplatz nicht zu bebauen.