Noch nur zwei Klassen : Die letzte Hauptschule

An der Salzmannschule in Frankfurt lernen nur noch zwei Klassen. Sie ist die letzte Hauptschule in der Stadt. Und bald ist Schluss für diesen Schultyp.

Gemeinsam: Jugendliche an der Salzmannschule in Frankfurt mit Lehrerin Yasemin Karakacloglu beim Projekt „Meine Zeitung“ im Februar 2020 Bild: Francois Klein

Die Tabelle ist zwei dicht bedruckte Seiten lang, aber in der Spalte „Schultyp“ findet sich nur ein einziges Mal die Kennziffer „H“. Und bald wird auch dieser Buchstabe aus der Liste getilgt. Im nächsten Sommer schließt die letzte selbständige Frankfurter Hauptschule, die Salzmannschule in Niederrad. Der Anfang vom Ende ist an diesem Freitag. Schulleiterin Ruth Anderson gratuliert dann zum letzten Mal den Absolventen der neunten Klasse zum Hauptschulabschluss. Die vielen Schüler und wenigen Schülerinnen bekommen ein Zeugnis und eine Rose.

Florentine Fritzen Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Nach den Ferien bleiben dann nur noch zwei zehnte Klassen übrig. Die gut 40 Schüler packen auf den qualifizierenden Hauptschulabschluss noch das Pensum der zehnten Realschulklasse drauf. Damit können sie an die Oberstufe eines Gymnasiums wechseln. Anderson berichtet von „echten Talenten“. Im jetzigen Zehner-Jahrgang, der ebenfalls verabschiedet wird, habe ein Schüler 80 von 80 Punkten geholt. Eigentlich ist die Schulleiterin der Ansicht, der „Jackpot“ für Absolventen sei eine Ausbildung. Aber sie freut sich natürlich, dass manch einer aus früheren Jahrgängen ein „Bombenabitur“ gemacht habe und Lehrer geworden sei.

Was die Eltern „nicht unbedingt anwählen“

Die Hauptschule ist eine umgedrehte Pyramide. Anderson benutzt das Bild, um zu zeigen, wie sich die Schülerzahlen von den unteren zu den oberen Klassen verändern. Beim Übergang von Klasse vier zu fünf sei der Hauptschulzweig einer, „den Eltern nicht unbedingt anwählen“. Die Zahlen des Staatlichen Schulamts sprechen eine deutlichere Sprache. Von den 6558 Frankfurter Viertklässlern im jetzt zu Ende gehenden Schuljahr haben nur 170 die Schulform Hauptschule gewählt. Alle bekamen einen Platz. Außer der „last Hauptschule standing“, wie Schulleiterin Anderson die Salzmannschule nennt, gibt es die Hauptschulzweige der Integrierten Gesamtschulen und kombinierte Haupt- und Realschulen. Die letzten anderen eigenständigen Hauptschulen waren bis zu ihrer Schließung die Schwanthalerschule in Sachsenhausen und die Sophienschule in Bockenheim.

Aus Andersons Sicht wird der Bildungsgang weiter dringend gebraucht. Denn im Lauf der Jahre wird die Pyramide immer breiter, landen immer mehr Schüler im Hauptschulzweig. Als die Neuntklässler, die jetzt ihren Abschluss bekommen, noch in der achten Klasse waren, gab es nicht vier Parallelklassen, sondern erst drei.

Zwei „PuSch-Klassen“

Die Lehrerin Emine Alemdar hat die Feier mit organisiert. Wegen Corona findet sie auf dem Schulhof und in einem großen Raum statt, die Schülergruppen kommen versetzt, jeder darf nur ein Elternteil mitbringen. Verabschiedet werden auch zwei „PuSch-Klassen“ des Projekts „Praxis und Schule“ mit leistungsschwächeren Schülern. Außer an der Salzmannschule haben sie in Praktika und an der Ludwig-Erhard-Berufsschule in Unterliederbach gelernt; ein Sozialpädagoge hat sie betreut.

Von den Lehrern haben manche schon eine neue Stelle, manche suchen noch, wie Alemdar sagt. Zwei Kollegen bleiben mit den letzten Schülern noch ein Jahr in Niederrad. Schulleiterin Anderson muss nach der Feier weiter ins Westend, um noch mehr Zeugnisse zu verteilen. Außer der Salzmannschule leitet sie die Fürstenbergerschule – eine Realschule.