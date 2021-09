Amtsgericht Frankfurt : Hiebe statt Sex

Ein Mann bietet drei Frauen Geld für Geschlechtsverkehr. Am Ende des Tages ist er um einen Saugroboter ärmer und hat einiges einstecken müssen. Der Fall wurde am Dienstag vor dem Amtsgericht Frankfurt verhandelt.

Ein gestohlener Saugroboter, ein getretener Hundewelpe und verschwundene Pässe. Das ist die Bilanz eines Abends im Mai, der für Serkan G. ganz anders verlaufen ist als geplant. Schuld daran sollen Alina P., Elena O. und Anuschka D. sein. Ihnen hat die Staatsanwaltschaft in der Verhandlung am Dienstag am Amtsgericht vorgeworfen, Serkan G. in seinen eigenen vier Wänden angegriffen, verletzt und ausgeraubt zu haben.

Laut Anklage hat sich die Geschichte wie folgt zugetragen: Im Mai 2020 soll er den Frauen Geld für Geschlechtsverkehr in seiner Wohnung geboten haben. Dort angekommen, sollen sie stattdessen aber über Serkan G. hergefallen sein und ihn geschlagen haben. Durch einen Bandscheibenvorfall soll dieser nicht in der Lage gewesen sein, sich gegen die drei Beschuldigten zu wehren. Eine der Frauen habe sich dann darangemacht, Wertgegenstände in der Wohnung zu suchen und an sich zu nehmen.

Saugroboter entwendet

Entwendet wurde dabei unter anderem ein Saugroboter im Wert von 720 Euro, verschiedene Markensonnenbrillen sowie die Passdokumente von Serkan G. Außerdem soll der vier Monate alte Hundewelpe von Serkan G. bei der Tat zu Schaden gekommen sein. Da er unablässig gebellt habe, soll er von den Frauen mit mehreren Tritten bedacht worden sein. Die beschuldigten Frauen erzählen eine abgewandelte Geschichte.

Mehr zum Thema 1/

In der Tat hätten sie sich zur Wohnung von Serkan G. begeben. Allerdings wollen sie G. nur vorgespielt haben, auf sein Angebot eingegangen zu sein.Tatsächlich sollen sie geplant haben, das versprochene Geld in der Wohnung des Geschädigten an sich zu nehmen und dann schnell wieder zu verschwinden, ohne Geschlechtsverkehr mit ihm zu haben.

Als dieser Plan nicht aufgegangen sei und G. sie an einer Flucht gehindert habe, soll es zu einem Handgemenge gekommen sein. Als Rache hätten sie dann Dinge aus der Wohnung mitgenommen. Das Gericht folgte dieser Darstellung der Frauen. Es verurteilte sie lediglich wegen Diebstahls und versuchten Betrugs zu einer Geldstrafe.