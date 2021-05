Der Kampf der Stadt-Bauern : Wenn die Stadt die Äcker verschlingt

So fern und doch so nah: Über den Bauernhof der Familie Schmidt und den Stadtteil Harheim wandert der Blick zur Frankfurter Skyline. Bild: Lucas Bäuml

Durch die grünen Halme der Wintergerste geht ein leichter Wind – ein Vorbote des Gewitters, dessen dunkle Wolken über dem Taunus aufziehen. Gegen Regen hätte Axel Schmidt nichts einzuwenden. Zwar gibt es momentan mehr davon als in den Vorjahren, aber die Ackerbohnen, die der Harheimer Landwirt anbaut, sind durstig. Das Getreide wiederum ist wegen der kühlen Witterung hinter dem Zeitplan, und den Zuckerrüben setzten die kalten Nächte zu. Wer Landwirtschaft betreibt, ist abhängig vom Wetter. Das wird wohl immer so bleiben. Was sich ändert, ist das Umfeld, in dem die Bauern arbeiten. Besonders stark ist der Anpassungsdruck am Rand der Großstadt.

Schmidt ist ein kräftiger Mann mit breiten Händen und dichten Haaren. Wenn er spricht, dann tut er das mit Frankfurter Zungenschlag, verschmitztem Lächeln und spürbarem Selbstvertrauen. Früher hatte die Familie ihren Hof im Harheimer Ortskern. Seit den Siebzigerjahren ging es Schritt für Schritt hinaus auf die freie Fläche zwischen Harheim und Nieder-Erlenbach. Nach der Scheune kam der Schweinestall, schließlich auch ein Wohnhaus. „Seitdem sind wir ganz draußen“, sagt der Sechsundvierzigjährige. „Wir“ – das sind seine Frau, seine beiden Kinder und sein Vater, der mit 70 Jahren noch anpackt. Landwirtschaft ist Familiensache – auch das wird wohl so bleiben.