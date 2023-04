Ihren Kinderwunsch hat sich die Bloggerin Polly Freytag auch ohne Mann an ihrer Seite erfüllt. Sie bezeichnet sich selbst als „Solo-Mum by choice“. Der Weg dahin war steinig. Das soll sich bald ändern.

Diese eine Frage, auf die sie fast schon gewartet hat, hat ihr von einem gewissen Zeitpunkt an niemand mehr gestellt. „Clara, möchtest du eigentlich Kinder?“ Clara hätte dann heftig genickt. Klar will sie Kinder. Wollte sie schon immer. Sie ist ein Familienmensch. Aber niemand wollte das so deutlich von ihr wissen. Nur ihr Freund. Und der wollte keine. Deswegen haben sie sich getrennt. Weil ihre Lebensziele nicht zueinander passten. Mit dem Mann an ihrer Seite verschwand auch die sonst oft unverblümt gestellte Frage aus ihrem Leben, wie es denn mit der Familienplanung aussehe. Ihr Frauenarzt sprach sie noch einmal darauf an. Aber eher aus medizinischem Interesse als aus persönlichem.

Clara ist Single – und hat sich trotzdem ihren Kinderwunsch erfüllt. Die Fünfunddreißigjährige hat sich für eine Solo-Mutterschaft entschieden und die Partnerfrage bewusst von der Kinderfrage entkoppelt. Ihr Sohn, mittlerweile zwei Jahre alt, ist durch eine Samenspende entstanden. Den Vater des Kindes hat sie noch nie persönlich getroffen, kennt aber einige Eckdaten. Sie weiß, wie groß er ist, welche Augenfarbe und welchen Schulabschluss er hat. Sie hat Fotos von ihm gesehen und eine Stimmprobe von ihm gehört. Der Mann ist bei der European Sperm Bank in Kopenhagen registriert. Er hat nicht nur seinen Samen zur Verfügung gestellt, sondern auch sein Einverständnis gegeben, dass, sollte jemals ein Kind aus seinem Samen gezeugt werden, dieses das Recht darauf hat, die Spenderidentität zu erfahren.