Single wider Willen : Mit 33 Jahren noch ungeküsst

Vor sechs Jahren hatte Jonathan Stern seinen zweiten Zusammenbruch. Er blieb stundenlang wie gelähmt auf dem Stuhl sitzen, konnte nicht aufstehen, nicht um Hilfe rufen. „Ich habe mich komplett machtlos gefühlt“, berichtet er. Einen Monat später begab er sich in Therapie. Stern glaubt, dass er damals am Leistungsdruck zerbrochen ist. „Ich hatte das Gefühl: Ich pack’ das nicht. Ich kann nicht mit den anderen mithalten.“ Denn die anderen hatten Beziehungen, Liebe, Sex. Er dagegen hatte noch nicht mal eine Frau geküsst. „Ich habe mich ständig gefragt: Warum kann ich nicht einfach normal sein?“ Auch heute, mit 33 Jahren, wartet Stern noch immer auf den ersten Kuss. Die Selbstzweifel aber hat er endlich besiegt.

Jonathan Stern ist ein „Absolute Beginner“. So nennen sich Erwachsene, die noch nie eine Beziehung hatten. Oder wie Stern noch nie einen anderen Menschen geküsst oder mit ihm geschlafen haben. Jonathan Stern heißt in Wirklichkeit anders. Er ist ein großer Mann mit langen, lockigen Haaren, er trägt eine silberne Kette mit dem Symbol einer Metal-Band. An den Wänden seiner kleinen Wohnung in der Nähe von Offenbach hängen Plakate von AC/DC und Led Zeppelin, in der Ecke stehen drei E-Gitarren. Alles an Stern schreit nach lauter, harter Musik. Doch dann beginnt er zu erzählen, und seine Stimme klingt ruhig, fast schon sanft.