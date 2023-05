Er wirkte in sich gekehrt, aber nicht geschockt: Alexander B. hat sich am Freitagnachmittag auf der Anklagebank die für seine Zukunft maßgebliche Zahl scheinbar unbeeindruckt notiert wie zuvor das meiste, was ihm seine früheren Kollegen ankreideten. Der ehemalige Leiter Zen­tralstelle für Medizinwirtschaftsstrafrecht in Hessen soll nach Ansicht der Staatsanwaltschaft für siebeneinhalb Jahre seine Freiheit verlieren – aufgrund seiner langen beruflichen Erfahrung hatte er wohl geahnt, was auf ihn zukommt.

Er sitzt, mit einigen Monaten Unterbrechung, seit Sommer 2020, als die Affäre bekannt wurde, in Untersuchungshaft. Zwei Kolleginnen und ein Kollege des vorerst nur suspendierten Oberstaatsanwalts haben nun vor dem Landgericht Frankfurt beantragt, den 56 Jahre alten Juristen wegen schwerer gewerbsmäßigen Bestechlichkeit, Untreue und Steuerhinterziehung zu verurteilen. Ein mitangeklagter früherer Unternehmer, dem B. den Ermittlungen zufolge allein zwischen 2015 und 2020 (frühere Taten sind verjährt) gegen Schmiergeld von insgesamt 580.000 Euro Aufträge verschaffte, soll wegen Bestechung und Subventionsbetrugs eine Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren erhalten. Das Urteil in der größten Justizaffäre Hessens soll nächste Woche verkündet werden.