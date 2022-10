Vergünstigter Nahverkehr : Peter Feldmann schmückt sich abermals mit fremden Federn

Aktualisiert am

Nahverkehr als Werbeträger: Oberbürgermeister Feldmann wirbt im Oktober 2021 in seinem Heimatstadtteil Bonames für den On-Demand-Bus „Knut“. Bild: Maximilian von Lachner

„Ein Ticket, ein Land, ein Euro am Tag“, so lautet die Erfolgsformel für das im Sommer 2017 eingeführte hessische Schülerticket und die 2020 hinzugekommene Fahrkarte für Senioren, die beide genau 365 Euro im Jahr kosten. Erfunden und durchgesetzt hat beide der seit 2014 amtierende hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Die Grünen), und zahlen muss dafür das Land: Hessen lässt sich das Schülerticket jährlich rund 20 Millionen Euro kosten, beim Seniorenticket gehen rund fünf Millionen im Jahr aus dem Staatshaushalt als Verlustausgleich an die hessischen Verkehrsverbünde.

Mechthild Harting Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge Ralf Euler Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung, verantwortlich für den Rhein-Main-Teil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

An der Einführung der 365-Euro-Tickets war Peter Feldmann also nicht unmittelbar beteiligt, und das Ganze ist eine Sache des Landes, nicht der Kommune. Der Frankfurter Oberbürgermeister war aber stets wortmächtig dabei, wenn es galt, für die Tickets zu werben. Doch ohne das Geld des Landes, da ist man sich in der Region einig, gäbe es weder das Schüler- noch das Seniorenticket.

Beide Tarifvarianten entwickelten sich zu Erfolgsgeschichten und wurden in gewisser Weise wegweisend für das 9-Euro-Ticket und die aktuellen Pläne für ein dauerhaftes, bundesweit gültiges Flatrate-Angebot. Die Hälfte aller Hessen ist dank der 365-Euro-Offerten für Schüler und Azubis, Landesbedienstete und Senioren mittlerweile in ganz Hessen mit Bus oder Bahn mobil. Praktisch, preiswert, umweltfreundlich.

Feldmann sprach von einem „Preishammer“

Klar, dass die 365-Euro-Tickets ganz im Sinne eines sozialdemokratischen Oberbürgermeisters sind, der seine Stadt, wie im Wahlkampf verkündet, „noch schöner, noch sozialer, noch erfolgreicher und lebenswerter machen“ will. Das Frankfurter Stadtoberhaupt, das in der Regel auch Aufsichtsratsvorsitzender des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) ist, sprach denn auch bei der Einführung des günstigen Schülertickets von einem „Preishammer“ vor allem für Familien, der „rote Herzen“ – das heißt die von Sozialdemokraten – höher schlagen lasse. Und gut zwei Jahre später, bei der Vorstellung der Senioren-Jahreskarte, war Feldmann in seiner Funktion beim RMV wieder ganz vorn mit dabei.

Schon 2019 hatte Feldmann, gemeinsam mit dem stellvertretenden RMV-Aufsichtsratsvorsitzenden, dem Hochtaunus-Landrat Ulrich Krebs (CDU), vorgeschlagen, der Bund solle Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet zu einer Modellregion für ein „Ein-Euro-Ticket für alle“, sprich ein 365-Euro-Jahresticket, machen. „Mein Ziel ist es, dass mehr Menschen mit Bussen und Bahn fahren“, hebt Feldmann folgerichtig stets hervor, wenn es um die Themen Umwelt und Mobilität geht. Die Main­metropole müsse vom starken Autoverkehr entlastet werden, und ein wichtiger Baustein dafür seien attraktive Fahrpreise.

Deshalb dürfte es Feldmann als Erfolg ansehen, dass es im Koalitionsvertrag des seit 2021 amtierenden Römerbündnisses von Grünen, SPD, FDP und Volt heißt: „Mittelfristig streben wir ein 365-Euro-Ticket für alle Menschen (in Frankfurt) und nach Möglichkeit für die ganze Region an.“ Auch in diesem Fall war Feldmann allenfalls geistiger Mentor, denn an den Verhandlungen nahm er auf Drängen der Parteien, also auch der SPD, nicht teil. Doch gefreut haben wird er sich über diese wenn auch nur vage Ankündigung allemal.