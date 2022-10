Oberbürgermeister Feldmann : Irritationen wegen der Ergebnispräsentation am Wahlabend

Weil sich Peter Feldmann laut einem ärztlichen Attest in einem „psychischen Aus­nahme­zustand“ befindet und nicht verhandlungsfähig sei, ist der für Montag angesetzte Verhandlungstag im Korruptionsprozess gegen den Frankfurter Oberbürgermeister ausgefallen. Kurz vor Verhandlungsbeginn legten seine Verteidiger zwei Atteste vor, in denen von einem „psychischen Erregungszustand“ Feldmanns die Rede ist und von einer festgestellten Ar­beitsunfähigkeit am 31. Oktober. Zu­dem, so die Verteidiger, liege ein Verdacht auf eine Corona-Infektion vor. Feldmann befinde sich beim Gesundheitsamt, um einen PCR-Test vornehmen zu lassen, sagten die An­wälte am Morgen im Gericht. Am Freitag hatte Feldmann nach Informationen der F.A.Z. noch an einer Veranstaltung zum „Tag der Türkischen Republik“ teilgenommen.

Der nächste Verhandlungstag ist für den 9. November vorgesehen. Die Zeugen, die für Montag geladen wa­ren, darunter die ehemalige Frankfurter Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU) und die für Kindertagesstätten zuständige Mit­arbeiterin der Arbeiterwohlfahrt, die auch mit der Einstellung von Feldmanns Noch-Ehefrau Zübeyde Feldmann befasst war, müssen nun für einen anderen Tag geladen werden.

Kein Programm am Wahlabend

Unterdessen gibt es in der Kommunalpolitik neue Irritationen im Zusammenhang mit dem Abwahlverfahren gegen Feldmann. Sie betreffen die Präsentation der Ergebnisse am Abend des Bürgerentscheids am kommenden Sonntag im Rö­mer. Üblicherweise kommen bei Wahlen und Abstimmungen die Vertreter von Fraktionen und Parteien sowie Journalisten auf Einladung des dem Oberbürgermeister un­terstehenden Hauptamtes und Stadtmarketings im Rathaus zusammen. Auf mehreren Bildschirmen zeigt das für Wahlen zuständige Bürgeramt, Statistik und Wahlen in Echtzeit die aus dem Wahllokalen eintreffenden Ergebnisse. Im Ludwig-Landmann-Saal, dem Sitzungssaal des Magistrats, ist üblicherweise ein kleines Medien-Arbeitszentrum eingerichtet. Journalisten können erste Stellungnahmen von Politikern einholen und Interviews führen.

Die für Wahlen zuständige Stadträtin Eileen O’Sullivan (Volt) hat nach eigenen Angaben schon vor Wochen mit Feldmann abgesprochen, dass dies beim Bürgerentscheid am Sonntag wie bei den vergangenen Wahlen gehandhabt wird. Aufträge für die technische Ausstattung wurden erteilt. „Wir wollten nichts Großes machen“, sagte sie im Gespräch mit der F.A.Z. So werde es zum Beispiel kein aufwendiges Catering ge­ben. Doch am Montag habe sie aus dem Hauptamt und Stadtmarketing die Information erhalten, dass auf Veranlassung von Amtsleiter Tarkan Akman selbst das ge­plante kleine Programm zusammengestrichen wurde.

So soll es kein Medienarbeitszentrum geben, in dem Journalisten die eintreffenden Ergebnisse auf Bildschirmen verfolgen können. Vor dem Magistratssitzungssaal soll es nur einen größeren Bildschirm ge­ben, auf dem aber keine grafisch aufbereiteten Ergebnisse zu sehen sein sollen. „Das ist absurd“, sagte O’Sullivan. „Die bestellte Technik müssen wir ohnehin bezahlen. Und für was brauchen wir überhaupt einen Bildschirm, wenn keine Ergebnisse präsentiert werden?“

Hinzu kommt ein weiterer Aspekt: Bei Wahlen werden normalerweise nicht nur Vertreter der Fraktionen im Römer eingeladen, sondern auch die Parteivorsitzenden. Das wäre auch in diesem Fall nachvollziehbar, da die Abwahlkampagne ja überwiegend von Parteien getragen wird und deren Chefs von Medien für Stellungnahmen besonders gefragt sind. Doch das Hauptamt hat laut O’Sullivan die Einladungsliste zusammengestrichen – die Parteivorsitzenden stünden nicht mehr darauf. Die Stadträtin kann darüber nur den Kopf schütteln: Die – ebenfalls Feldmann unterstehende – Protokollabteilung der Stadt könne den Parteivorsitzenden ja schlecht den Zutritt zum Römer verwehren. Akman und seine Stellvertreterin waren am Montag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.