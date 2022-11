Feldmanns Kulturpolitik : Das große Fremdeln

Freuen darf man sich, Freuen kostet nichts, und Freuen ist nicht verboten. Auch nicht einem Oberbürgermeister, der zwar direkt gewählt ist, aber im Alltagsgeschäft der Dezernenten nicht so viel zu melden hat. Was auch für die Kulturpolitik gilt. Insofern ist es auch Peter Feldmann (SPD) unbenommen, sich über das zu freuen, was das Leben aller Frankfurter in seiner Amtszeit besser gemacht hat. „Vor allem jenen, die nicht im Rampenlicht stehen.“

Eva-Maria Magel Leitende Kulturredakteurin Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Die Formulierung in seiner persönlichen Erklärung vom Juli 2022 war zwar sicher nicht so gemeint, trifft es aber: Mit dem Rampenlicht, der großen Bühne und der sogenannten Hochkultur, vielmehr der Kunst, hat es Feldmann nicht. Die hat von Anfang an mit ihm gefremdelt – und er mit ihr. Was ihm bei denen, die sich gerne in einer vor allem in den Achtzigerjahren gepflegten Opposition zur sogenannten Hochkultur sehen, Sympathien eingebracht hat.

„Eine Ansammlung von Unfug“

Dass er allerdings ein talentierter Kulturpolitiker sei, unterstellt ihm niemand. Wo sich der Oberbürgermeister eingesetzt hat? Ganz sicher für den kostenlosen oder sehr günstigen Eintritt für Kinder und Jugendliche in Museen und Freizeiteinrichtungen, den er in seiner persönlichen Erklärung vom Sommer lobt. Stadtverordnete ätzen allerdings damals wie heute, wenn es darum gehe, kostenlose Wohltaten zu verteilen, sei Feldmann schließlich immer dabei.

Dass der Schöpfer des Begriffs „Kultur für alle“, den auch Feldmann sich auf die Fahnen schreibt, ihn anders gemeint hat, konnte sich Peter Feldmann noch von seinem Parteikollegen Hilmar Hoffmann selbst sagen lassen. Der legendäre einstige Kulturdezernent der Stadt war gar nicht amüsiert, als der neue Oberbürgermeister im Herbst 2013 ein kulturpolitisches Positionspapier vorlegte. Alle, die mit Kunst etwas am Hut haben und hatten, waren es auch nicht. Der damalige Kulturdezernent Felix Semmelroth (CDU) hatte etliche Wochen gebraucht, bis er seine eigenen Positionen darlegte – ein schallender Widerspruch zu Feldmanns Rede von der Trennung von Kunst und Kultur, vom Kulturamt als Beratungszentrum, den allzu „Etablierten“ oder dem „regionalen Restaurateur“, der nicht gewürdigt werde. „Eine Ansammlung von Unfug“, befand der Schriftsteller Matthias Altenburg damals über das Positionspapier.

Abwesenheit unter dem Deckmantel des Egalitarismus

Mit diesem war auch das böse Wort mit S in der Welt. „Kultur als Schmiermittel“ lautet der Begriff, der Feldmann seither zugeschrieben wird. Allerdings hat er das so gar nicht gesagt. Sondern vielmehr: „Deshalb ist Kulturpolitik umso erfolgreicher, je mehr sie sich als Bildungsaufgabe und Schmiermittel sozialer Infrastruktur“ versteht. Was nur noch eine Schicht mehr zwischen die Kunst, die Politik und die Teilhabe einzieht. Immerhin: Der Abstand, den die als elitär gegeißelte Kunst zu Feldmann hält, ist leicht einzuhalten – man begegnet einander ohnehin selten.

Der Oberbürgermeister, qua Amt Aufsichtsratsvorsitzender der Alten Oper, ist weder dort noch in den Städtischen Bühnen besonders oft gesehen worden. Lieber betonte er, dass er die Etablierten und die Elite nicht noch weiter „nach oben katapultieren“ wolle, auf Kosten der Kleinen, was ihm da und dort in der freien Szene Sympathien einbrachte. Auch dort aber trat Feldmann nur sporadisch und erratisch auf, etwa um ein Theaterprojekt zur Frauenförderung zu unterstützen oder bei der Wiedereröffnung des Internationalen Theaters die deutsch-türkische Verbundenheit zu betonen.