OB-Wahl in Frankfurt : Maja Wolff will Peter Feldmann beerben

Maja Wolff, Organisatorin des Grüne Soße Festivals, will bei der nächsten Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt kandidieren. Bild: Marcus Kaufhold

Arzthelferin, Schauspielerin, Kabarettistin, Regisseurin, Sozialarbeiterin, Therapeutin, Unternehmerin – die Liste der Berufe, die Maja Wolff beherrscht, ist lang. Nun soll ein weiterer Job hinzukommen: Die Frankfurterin will als parteilose Kandidatin bei der nächsten Wahl zum Oberbürgermeister antreten. Das gab sie am Freitag bekannt.

Bernhard Biener Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung Folgen Ich folge Inga Janović Redakteurin im Regionalteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und verantwortliche Redakteurin des Wirtschaftsmagazins Metropol. Folgen Ich folge

Wolff, die ihre berufliche Laufbahn in einer Arztpraxis begonnen hat, dann aber zum Schauspiel und in die Kulturszene wechselte, ist bislang keine Figur in der Stadtpolitik. Wohl aber eine im städtischen Leben: Seit vielen Jahren veranstaltet sie mit ihrem Partner Torsten Müller das Grüne-Soße-Fest, das in diesem Sommer als dreiwöchiges Open-Air-Festival auf dem Frankfurter Rossmarkt über die Bühne ging.

Wie schon in den Vorjahren, in denen mittels Verkostung und Publikumsvotum die beste Grüne Soße der Stadt gekürt wurde, brachte Wolff Musiker, Kabarettisten und Gastronomen auf den Platz. In beiden Szenen ist sie gut vernetzt, zudem ist Wolff seit 2019 Mitglied der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Frankfurt. Als Regisseurin wiederum hat sie bereits mit Studenten, jungen Flüchtlingen und Häftlingen Theaterstücke inszeniert.

Parteiunabhängigkeit sieht sie als Vorteil

Mit diesen Erfahrungen will sie nun in den Römer. Dass sie den Weg dorthin ohne den Rückhalt einer Partei gehen will, sieht Wolff nach den Querelen der letzten Monate und Jahre als Vorteil: „Die Stadt steht vor großen sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen, die eine parteiübergreifende Zusammenarbeit in der Stadtpolitik und eine klare, uneigennützige Leitung erfordern.“ Dass sie dabei ihre eigene Person weniger in den Mittelpunkt stellen möchte, als es Amtsinhaber Peter Feldmann (SPD) in den Augen seiner Kritiker tut, lässt sie anklingen: „Es gilt, als Oberbürgermeisterin in dem Bewusstsein Regie zu führen, dass man die Herausforderungen nur gemeinsam bewältigen kann.“

Wann es zur nächsten Oberbürgermeisterwahl kommt, entscheidet sich am 6. November. Dann stimmen die Frankfurter darüber ab, ob Feldmann im Amt bleiben soll. Sollte eine Mehrheit von mindestens 30 Prozent der Wahlberechtigten die Abwahl befürworten, wird die Stelle schon wenige Tage später frei, nämlich wenn der Wahlausschuss das Ergebnis bestätigt. Eine Neuwahl wäre dann innerhalb von vier Monaten nötig. Scheitert der Bürgerentscheid, bleibt Feldmann bis Mitte 2024 Oberbürgermeister.

Wolff gehört als unabhängige Kandidatin zu den ersten Bewerbern – zusammen mit „Bahnbabo“ Peter Wirth. Der bekannteste Straßenbahnfahrer Frankfurts hat im Sommer seine Ankündigung von 2019 wiederholt, zur nächsten Oberbürgermeisterwahl anzutreten. Die Parteien hingegen haben sich noch nicht festgelegt. Einzig der CDU-Parteivorsitzende Uwe Becker hat klar seinen Willen zur Kandidatur erklärt.