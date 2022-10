Abwahl oder nicht? : Die F.A.Z. lädt zur Podiumsdiskussion

Soll Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann im Amt bleiben? Darüber entscheiden die Frankfurter am 6. November. Die F.A.Z. lädt zur Diskussion am 31. Oktober ein, die Sie auch online verfolgen können.

Am 6. November entscheiden die Frankfurter, ob Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) im Amt bleibt oder nicht. Wie konnte es so weit kommen? Was spricht für seine Abwahl, was dagegen? Was ge­schieht im Römer, wenn Feldmann den Bürgerentscheid übersteht, was haben die Bürger zu erwarten, wenn er aus dem Amt scheidet?

Über all diese Fragen sprechen am Montag, 31. Oktober, von 19.30 Uhr an im Haus am Dom der Frankfurter CDU-Vorsitzende Uwe Becker, die Un­ternehmerin Gabriele Eick, die Vorstandssprecherin der Grünen, Julia Frank, und der Rechtsanwalt Michael Marquardt. In der Veranstaltung in der Reihe „Frankfurter Allgemeine Bürgergespräch“ stellen sie sich den Fragen von Manfred Köhler und Jacqueline Vogt, den beiden Ressortleitern der Rhein-Main-Zeitung.

Die Teilnahme ist für Abonnenten und solche, die es werden möchten, entweder am Ort des Geschehens im Haus am Dom oder über das Internet möglich. Sie ist unentgeltlich, eine An­meldung ist jedoch nötig unter der Internetadresse meinabo.faz.net/vorteilswelt.