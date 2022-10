Frankfurts Oberbürgermeister : An der Stadtentwicklung ist Peter Feldmann gescheitert

In seinen Wahlkämpfen hat Peter Feldmann angekündigt, sich für neue Baugebiete einzusetzen. Erreicht hat er in der Planungspolitik jedoch wenig.

Stillstand: Dass es nur in der Stadt Frankfurt eine politische Mehrheit für den neuen Stadtteil an der A 5 gibt, hat auch mit Feldmanns Scheitern als Regionalpolitiker zu tun. Bild: Hannes P. Albert

Im vergangenen Frühjahr waren die Studierendensprecher der Berta-Jourdan-Schule im Planungsausschuss des Stadtparlaments zu Gast. Sie beklagten, dass es für die Schüler, die zu Erziehern und Heilerziehungspflegern ausgebildet werden, sehr schwer sei, bezahlbare Wohnungen zu finden. Sie berichteten auch, dass sich Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) bei einem Besuch 2018 dafür eingesetzt habe, die Situation zu verbessern. Jedes Jahr hätten sie seitdem an Feldmann geschrieben – und immer nur nichtssagende Antworten bekommen.

Dieser Vorgang mag nur eine kleine Anekdote sein. Doch sie ist symptomatisch für Feldmann, der in seinen zehn Amtsjahren gerade in der Wohnungs- und Planungspolitik viel versprochen, aber wenig gehalten hat. Vom „arbeitenden Oberbürgermeister“, der er immer sein wollte, war wenig zu sehen, wenn es darum ging, Lösungen für komplizierte Sachverhalte zu entwickeln.

Schon in seinem ersten Wahlkampf 2012 wiederholte er seinen Slogan „bauen, bauen, bauen“ so oft, dass er zum geflügelten Wort wurde. Gebaut wurde auch. Rund 36 000 Wohnungen wurden zwischen 2012 und 2021 fertiggestellt, deutlich mehr als in den zehn Jahren zuvor. Diese Entwicklung wurde begünstigt durch den starken Zuzug, der für eine anhaltende Nachfrage sorgte. Viele Investoren, die früher nur Büros im Sinn hatten, begannen in der vergangenen Dekade, sich für Wohnungen zu interessieren.

Wenig Erfolg mit der Ausweisung neuer Baugebiete

Sie konnten auch deshalb entstehen, weil noch genügend Baugrundstücke vorhanden waren, etwa im Europaviertel, am Riedberg und am Rebstock. Mit der Ausweisung neuer Baugebiete, die die Entwicklung Frankfurts für die Zukunft sichert, war der Oberbürgermeister wenig erfolgreich. Feldmann, Jahrgang 1958, erzählte in seinem ersten Wahlkampf gerne die Geschichte, wie er als kleiner Junge in Bonames auf dem Feld spielte und ihm gesagt wurde, dass es damit bald vorbei sei, weil dort gebaut werde. Damit wollte er darauf hinweisen, dass 50 Jahre später dieses Baugebiet immer noch nicht realisiert wurde. Mittlerweile sind weitere zehn Jahre vergangen, und es hat sich wenig getan. Es ist nicht bekannt, dass Feldmann sich besonders für das Baugebiet eingesetzt hätte. Was möglicherweise ja daran liegt, dass der Widerstand gegen das Baugebiet in Bonames groß ist – in dem Stadtteil, den Feldmann doch besonders gut zu verstehen glaubt. Und als die Grünen bei den Koalitionsverhandlungen im vergangenen Jahr kurzerhand das Baugebiet Günthersburghöfe im Nordend kippten, war vom Oberbürgermeister nichts zu hören. Feldmann wollte auch den Pfingstberg zwischen Nieder-Eschbach und Nieder-Erlenbach bebauen. Bei CDU und Grünen konnte er sich mit diesem Vorschlag nicht durchsetzen.

Dagegen gibt es für das Baugebiet im Nordwesten an der A 5, das Feldmann 2017 zusammen mit Planungsdezernent Mike Josef (SPD) vorstellte, immer eine politische Mehrheit. Hier muss man allerdings ergänzen: in Frankfurt. Das Umland war von Anfang an dagegen, und das hat auch mit dem Scheitern des Regionalpolitikers Feldmann zu tun. 2014/15 lud er öffentlichkeitswirksam zu großen Regionalkonferenzen in den Römer und in die Paulskirche ein. Als Startschuss für eine bessere Vernetzung kündigte er diese Veranstaltungen an. Gerade beim Wohnungsbau sollten künftig alle an einem Strang ziehen. Es passierte – nichts.

Statt Vertrauen aufzubauen und gemeinsame Interessen auszuloten, stellte er die Pläne für einen neuen Stadtteil vor, ohne vorher auch nur zu versuchen, Politiker aus der Region für die Unterstützung der Pläne zu gewinnen. Den Widerstand tat er als „politische Kampagne“ ab und hob hervor, Frankfurt habe das Recht zu bauen. Das wirkte arrogant und konfrontativ. Aber Kooperation ist nicht die Sache Feldmanns, der gerne mit Feindbildern arbeitet.

Es verwundert nicht, dass das Thema Bauland, das Feldmann in seinen Wahlkämpfen so wichtig war, in der Bilanz, die er im Juli bei seiner Rücktrittsankündigung vortrug, gar nicht vorkam. Stattdessen hob er den „Mietenstopp“ bei der ABG Holding und der Nassauischen Heimstätte hervor. Tatsächlich ist es vor allem Feldmann zuzuschreiben, dass die Wohnungsgesellschaften die Mieten nur noch um maximal fünf Prozent innerhalb von fünf Jahren erhöhen. Feldmann wollte noch weiter gehen, hatte 2019 in einem Interview die Senkung von Mieten bei der ABG mithilfe städtischer Subventionen als fest vereinbart dargestellt. Dazu ist es nicht gekommen.

Erfolgreich war Feldmann hingegen mit dem Vorstoß, bei Neubauprojekten einen höheren Anteil geförderter Wohnungen anzustreben. Zu einer ehrlichen Bilanz gehört aber auch: Die höheren Quoten lassen sich nur in Neubaugebieten durchsetzen. Und damit diese kommen, braucht es Flächen, auf denen sie entstehen können. Das gilt im Übrigen auch für Betriebe. Aber zusätzliche Gewerbeflächen, wie sie nicht nur die Wirtschaft, sondern auch der DGB für nötig hält, sind in Feldmanns Amtszeit nicht ausgewiesen worden.

Insgesamt gesehen hat er sich in der Stadtentwicklungspolitik sehr auf soziale Fragen konzentriert. Aber er hat wenig dazu beigetragen, dass sich die Stadt entwickeln kann und auch künftig stark genug für Wohltaten ist.