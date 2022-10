Stadtverordnetenversammlung : Ärger über Feldmanns Werben bei Klitschko

Aktualisiert am

Fehlte am Donnerstag krank: Trotzdem sorgte Oberbürgermeister Peter Feldmann in der Stadtverordnetenversammlung für Verärgerung. Bild: Reuters

„Frankfurt hat Besseres verdient und das Stadtparlament jemanden, der unsere Beschlüsse vollumfänglich respektiert.“ Mit diesen Worten hat Dimitrios Bakakis, Grünen-Fraktionschef im Römer, darauf reagiert, dass Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) nicht nur, wie schon zuvor bekannt, Ende September in Prag dem Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko überraschend den Entwurf für einen Städtepartnerschaftsvertrag übergeben, sondern sich schon am 24. Juni schriftlich an Klitschko gewandt hatte mit dem Hinweis, die Frankfurter Stadtverordneten wünschten sich eine Partnerschaft mit einer ukrainischen Stadt.

So steht es in der Antwort, die Feldmann auf die Frage von Bakakis formuliert hat. Allerdings trug Feldmann die Antwort am Donnerstag nicht – wie üblich – im Stadtparlament mündlich vor, da er sich krankgemeldet hatte. Seine Stellvertreterin, Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg von den Grünen, übernahm diese Aufgabe.

Die Information empörte nicht nur Bakakis, der dem Oberbürgermeister vorwarf, wieder „eigenmächtig und im Alleingang Fakten zu schaffen“. Bakakis hatte wissen wollen, auf welcher Beschlussgrundlage Feldmann gehandelt habe. Mit seinem Vorgehen habe der Oberbürgermeister einen anders lautenden Beschluss des Stadtparlaments missachtet.

Dieses hatte am 12. Mai beschlossen, dass der Magis­trat erst nach dem Ende des russischen Angriffskriegs eine Partnerschaft mit einer ukrainischen Stadt schließen sollen. Die Stadtverordneten hatten lediglich gefordert, sich „bereits jetzt damit auseinanderzusetzen, welche Stadt sich für eine Partnerschaft mit der Ukraine anbieten würde“.

Wie Eskandari-Grünberg aus Feldmanns Antwort vortrug, hat dieser daraus einen sofortigen Arbeitsauftrag abgeleitet und sich an Kiew gewandt. „Selbstverständlich wird den Stadtverordneten die Angelegenheit zur Abstimmung vorgelegt, sobald der Krieg vorüber ist“, heißt es weiter in seiner Antwort.

„Effekthascherei, schöne Bilder, Selbstinszenierung und Profilierung“

Für die SPD-Fraktionsvorsitzende Ursula Busch steht fest, dass Feldmann den Auftrag anders ausgelegt hat als vom Parlament entschieden. Für sie bestätigt dies, dass bei Feldmann „der Sender noch funktioniert, aber nicht mehr der Empfänger“. Ein Oberbürgermeister, der die Entscheidungen des Stadtparlaments nicht ernst nehme, setze „knallhart an den Wurzeln der Demokratie an“. Feldmanns persönliche Situation verstelle ihm den Blick auf das, „was seine Rechte, Pflichten und Aufgaben sind“. Das habe die SPD veranlasst zuzustimmen, die Bürger am 6. November über Feldmanns Abwahl entscheiden zu lassen.

Kiew ohne Mandat einen Partnerschaftsvertrag vorzulegen, das ist für Volt-Fraktionschef Martin Huber nicht der erste Fehltritt des Oberbürgermeisters, aber einer, der „sich nahtlos in die lange Reihe der Peter-Feldmann-Selbstinszenierung“ einfüge. Nicht der Oberbürgermeister, das Stadtparlament sei das höchste Organ in der Stadt. Ob dieser Oberbürgermeister noch positiv etwas bewirken könne, fragt Huber und gibt die Antwort gleich mit: „Das Ding ist durch.“

Kiew habe bereits mit Berlin und Hamburg Städtepartnerschaften, sagte Yannick Schwander (CDU). „Wir wollten eine passende Stadt.“ Doch Feldmann gehe es nur um „Effekthascherei, schöne Bilder, Selbstinszenierung und Profilierung“. Die Bürger sollten deshalb am 6. November abstimmen und damit „Ja sagen für Frankfurt“. Für Yanki Pürsün (FDP) ist es ein Skandal, dass der Vertragsentwurf bis heute weder Magistrat noch Stadtverordneten vorliege. Das Vorgehen sei unehrlich gegenüber Kiew: „Es geht Feldmann nie um die Sache.“