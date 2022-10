Flughafengegner : Wer noch hinter Peter Feldmann steht

Es war nicht zu erwarten, dass Ursula Fechter im März 2013 als Kandidatin der Frankfurter Flughafenausbaugegner (FAG) tatsächlich Frankfurter Oberbürgermeisterin werden würde. Das passierte auch nicht, aber die Flughafenkritiker wussten damals die enormen Erfolge geschickt im Sinne ihrer Anliegen zu nutzen, die die promovierte Volkswirtin und Steuerberaterin etwa im Frankfurter Süden im ersten Wahlgang eingefahren hatte.

So boten die Ausbaukritiker Feldmann ihre Unterstützung in der Stichwahl an, wenn er seinerseits verspreche, als Oberbürgermeister das in dieser Position Mögliche zu tun, um die Belastung der Frankfurterinnen und Frankfurter durch Fluglärm zu lindern. Dieser hatte sich mit dem Ausbau unter anderem im Frankfurter Süden deutlich erhöht, weil mit der neuen Nordwestlandebahn der Flugbetrieb 1,5 Kilometer näher an die Stadt herangerückt war.

Feldmann punktete in belasteten Stadtteilen

Die Rechnung ging auf. Feldmann schlug den damaligen CDU-Kandidaten und heutige hessischen Ministerpräsident Boris Rhein in der Stichwahl deutlich mit 57,4 Prozent der Stimmen gegenüber 42,6 Prozent. Beispielsweise in Sachsenhausen-Süd, wo Fechter im ersten Wahlgang veritable 28 Prozent erringen konnte, brachte es Feldmann auf 61,5 Prozent. Im ebenfalls stark fluglärmbelasteten Oberrad konnte er gar 63 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen.

Damals sagte Fechter, die selbst nie einer Partei angehört hat, nach Feldmanns Wahlsieg: „Wir haben uns für den Sieger entschieden. Aber die Dinge, die er uns zugesagt hat, werden wir auch einfordern.“ Heute, gut neun Jahre später, danach gefragt, ob sich Feldmann in Sachen Fluglärm an seine Zusagen vor seiner ersten Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt gehalten habe, ist das Urteil Fechters eindeutig: „Feldmann hat geliefert. Er hat das getan, was ihm in der Position als Oberbürgermeister möglich war.“

Offensichtlich hat das Feldmann nicht nur in der Frage der Belastung der Stadt durch den Flugverkehr getan, sondern auch in anderen Dingen, die die Bürgerinnen und Bürger der größten Stadt Hessens bewegen. Jedenfalls bereitete Feldmann 2018 der von der CDU als Herausforderin aufgestellten Bernadette Weyland eine geradezu vernichtende Niederlage: Er wurde mit 70,8 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Weyland konnte gerade einmal 29,2 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen.

Stabsstelle für Fluglärmschutz

„Die Frankfurter CDU hat nichts verstanden“ überschrieb damals ein intimer Kenner der Frankfurter Kommunalpolitik in der F.A.Z. seine Analyse zur krachenden Niederlage der Union bei der Wahl. Zu der war der frühere Bürgermeister Uwe Becker von der CDU erst gar nicht angetreten, er hatte „zugunsten“ Weylands verzichtet. Weiter war in der Analyse zur OB-Wahl im März 2018 zu lesen, die Union habe offensichtlich nicht verstanden, dass die Wählerinnen und Wähler hierzulande nichts für Angriffe übrig hätten, „die auf eine Person zielen“. Gemeint waren damit unter anderem der Plakatspruch der Jungen Union „Traut man Peter, Feldmann rein“ und dergleichen.

Was das Thema Fluglärmschutz betrifft, ließ Feldmann schon in der ersten Amtszeit den Worten auch durchaus budgetrelevante Taten folgen: Er richtete die Stabsstelle für Fluglärmschutz der Stadt Frankfurt ein, die heute über drei Vollzeitstellen verfügt und verschiedene Messstationen rund um den Flughafen eingerichtet hat. Die Leitung der neuen Stabsstelle hatte 2016 Ursula Fechter als ehrenamtliche Stadträtin und Fluglärmschutzbeauftragte übernommen. Sie war im selben Jahr als unabhängige Kandidatin auf der Liste der SPD bei den Kommunalwahlen angetreten und im Ergebnis von den Wählerinnen und Wählern von Platz 8 auf Platz 3 kumuliert worden. 2020 trat sie nicht mehr an, inzwischen hat die ehrenamtliche SPD-Stadträtin Ina Hauck die Leitung der Stabsstelle und den Job der Fluglärmschutzbeauftragten übernommen.

Erklärung gegen Abwahl

Die Stabsstelle sollte Fechter zufolge von Beginn an Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger sein, die von Fluglärm betroffen sind, ihnen Informationen liefern über Lärmpegel, Feinstaubbelastung, passiven Lärmschutz und mögliche Zahlungen des Flughafenbetreibers zur Linderung der Lasten. Dazu organisierten Fechter und ihr Team in den vergangenen sechs Jahren etliche Veranstaltungen mit zahlreichen Experten.

Ein weiteres Versprechen an die Fluglärmbetroffenen, das Feldmann – wenn auch erst im vergangenen Jahr – einlöste, ist Fechter zufolge der Beitritt der Stadt Frankfurt zum ausbaukritischen Bündnis „Zukunft Rhein-Main“ gewesen, das im Jahr 2000 gegründet worden war. Es handelt sich um einen Zusammenschluss von inzwischen mehr als 20 Städten, Landkreisen und Gemeinden in der Rhein-Main-Region, die von den Auswirkungen des Flughafenausbaus besonders betroffen sind.

Dass Feldmann seine Zusagen an die ausbaukritischen Initiativen eingehalten hat, griff CDU-Mann Becker schon 2016 scharf an. Feldmann und „seine“ Stabsstelle für Fluglärmschutz verunglimpften den Flughafen als Lärm- und Dreckschleuder. Die CDU erwarte, dass Feldmann sich nicht als linker Populist geriere, sondern als Frankfurter Oberbürgermeister verhalte.

Ungeachtet solcher Einschätzungen haben etliche Mitglieder verschiedener flughafenkritischer Initiativen nun eine gemeinsame Erklärung verfasst, in der sie sich gegen die Abwahl Feldmanns wenden. Er sei gewiss in dem ein oder anderen Fall zu kritisieren. Das rechtfertige aber keinesfalls die Forderung nach Rücktritt oder Abwahl, heißt es darin. Seine Verdienste für die Stadt Frankfurt seien sehr viel gewichtiger. Neben Feldmanns Verdiensten im Sozialen sei das vor allem „sein Engagement für die Gesundheit und die Lebensqualität der von Fluglärm und Schadstoffemissionen belasteten Frankfurter Bürgerinnen und Bürger“, ist dort weiter zu lesen.

Auch die ehemalige Fluglärmschutzbeauftragte Fechter hat diese „Frankfurter Erklärung“ unterzeichnet. Sie befürchtet, dass es ohne einen Oberbürgermeister Feldmann über kurz oder lang auch keine Stabsstelle Fluglärmschutz mehr geben werde.