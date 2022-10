Abwahl von Peter Feldmann : „Das ist kein normaler Wahlkampf“

In drei Wochen findet erstmals in der Geschichte der Stadt Frankfurt ein Bürgerentscheid statt, bei dem die Frankfurter aufgerufen sind, den direkt gewählten Oberbürgermeister abzuwählen.

In gut drei Wochen sind rund 510.000 Frankfurter aufgerufen, erstmals in der Geschichte der Stadt bei einem Urnengang über den Verbleib ihres Stadtoberhaupts im Amt abzustimmen. Wer erwartet, dass Hinweise auf das historische Ereignis direkt beim Ankommen in der Stadt ins Auge springen, der muss zur Kenntnis nehmen: Dieser Bürgerentscheid kommt kleinformatig daher. Standen bei der Bundestagswahl vor einem Jahr oder bei der Kommunalwahl sechs Monate zuvor wo immer möglich Großflächenplakate, sogenannte Wesselmänner, so gibt es nun nur die kleineren DIN-A1-Plakate für die Laternenpfosten. Und selbst sie sind mit 12.000 Stück, verteilt auf das gesamte Stadtgebiet, nicht überall zu finden.

„Das kann man nicht vergleichen – diesen Bürgerentscheid, der nur ein Thema hat, die Abwahl des Stadtoberhaupts, mit einem klassischen Wahlkampf, bei dem zahllose Parteien die ganze Stadt zukleben, um auf ihre Themen und Kandidaten aufmerksam zu machen“, sagt der CDU-Parteivorsitzende Uwe Becker. Tatsächlich waren allein bei der jüngsten Kommunalwahl 28 Parteien und Wählergruppen angetreten. Becker zeigt sich denn auch „sehr zufrieden“ mit dem, was seine Grünen-Kollegin Julia Frank als „Informationskampagne“ bezeichnet: die Frankfurter auf die Möglichkeit aufmerksam zu machen, am 6. November den unter Korruptionsverdacht stehenden Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) abzuwählen. Dazu hatten im Juli die Stadtverordneten mit großer Mehrheit den Weg frei gemacht.

Ein Novum der Stadtgeschichte

Alles ist ungewöhnlich an dieser Abstimmung der Bürger. Schnell hatte sich im Sommer die Koalition von Grünen, SPD, FDP und Volt entschieden, mit der größten Oppositionspartei, der CDU, ein Parteienbündnis zu bilden, um gemeinsam für einen „Neustart für Frankfurt“ zu werben, wie es die fünf Parteien formulieren. „Auch das gibt es erstmals in der Geschichte der Stadt“, sagt Becker, „dass sich fünf Parteien auf ein solches überparteiliches Vorgehen verständigen.“ Anfänglich soll es etwas geruckelt haben, als sich die fünf Parteivorsitzenden an einen Tisch setzten, um das Vorgehen abzustimmen. Als man sich geeinigt hatte, wie die Plakate aussehen sollten, war es dem Vernehmen nach schon zu spät, um etwa „Wesselmänner“ zu bestellen.

Am Ende hat man sich verständigt und vor knapp drei Wochen das Resultat präsentiert: Dazu zählen die Wahlplakate, Handzettel in einer Auflage von 250.000 Stück, auch sie mit der Aufschrift „Am 6. November 2022 mit JA stimmen!“ und ein gemeinsamer Stand auf der Zeil an jedem Samstag sowie abgestimmtes Engagement der Parteien in den Stadtteilen. So organisieren die Grünen einen Kneipen-Wahlkampf und verteilen passend dazu Bierdeckel mit entsprechenden Slogans, und die Junge Union macht allein, aber auch zusammen mit anderen Parteien einen sogenannten Haustür-Wahlkampf.

„Wir wollen nicht mit Geld schmeißen“

„Ein großer Stand auf der Zeil mit allen fünf Parteien, das ist schon ein Eyecatcher“, sagt Grünen-Parteichefin Julia Frank. Aber sie gesteht auch ein, dass „wir bei normalen Wahlkämpfen natürlich mehr Geld ausgeben“. Die Kosten der gemeinsamen Kampagne werden auf 50.000 bis 75.000 Euro geschätzt. Zum Vergleich: Die Grünen hatten bei der Kommunalwahl im März 2021 allein 140.000 Euro investiert. „Wir wollen aber auch gar nicht mit Geld schmeißen“, sagt Frank. Die Parteien hätten die Aufgabe, auf den Bürgerentscheid aufmerksam zu machen, noch einmal ihre Argumente zu nennen, doch der letzte Impuls, am 6. November mit Ja für die Abwahl Feldmanns zu stimmen, müsse aus der Bevölkerung kommen.

Zu viel, das meint auch der SPD-Vorsitzende Mike Josef, „das könnte dann auch nach hinten losgehen“. Schließlich handele es sich mit Blick auf die Stimmung in der Stadt um eine „fragile Situation“. Für die SPD, aus deren Reihen Oberbürgermeister Feldmann stammt, sei maßgeblich, dass die Kampagne zur Abwahl „fair, sachlich und nicht unterhalb der Gürtellinie“ geführt werde, sagt Josef. Seiner Ansicht nach gelingt dies. In normalen Wahlkämpfen sei der Ton durchaus ein anderer, ein ruppigerer. Dass nun die SPD mit der Union gemeinsam Plakate aufhänge und an Infoständen stehe, „das ist doch keine Selbstverständlichkeit“. Doch auch Josef ist überzeugt, dass der Wähler am 6. November entscheiden müsse, „ob er diese Hängepartie an der Spitze der Stadt“ verlängern und mit einem Oberbürgermeister leben wolle, der unter Korruptionsverdacht stehe und dessen fehlende Glaubwürdigkeit dazu führe, dass an Veranstaltungen im Römer weniger Frankfurter teilnähmen, weil sie fürchteten, auf das Stadtoberhaupt zu treffen.

„Ich bin sehr happy mit der Abwahlkampagne“, sagt FDP-Parteichef Thorsten Lieb, sie habe jetzt doch „sehr Fahrt aufgenommen“. Die Mitglieder aller fünf Parteien seien „hoch motiviert“, schließlich wüssten sie alle um die Schwierigkeiten, sollte Feldmann nicht abgewählt werden. Seine Zuversicht sei „deutlich gestiegen“, dass das Quorum am 6. November erreicht werde. Am Sonntag in drei Wochen muss nicht nur die Mehrheit der Wähler für die Abwahl Feldmanns stimmen, sondern diese Mehrheit muss auch mindestens 30 Prozent der Wahlberechtigten ausmachen – sonst bleibt der Oberbürgermeister im Amt. „Wir strengen uns an“, sagt auch Grit Winkler von Volt und kündigt an, dass es nun jede Woche weitere Aktionen geben werde. Und Uwe Becker bestätigt: „Die Sichtbarkeit wir noch zunehmen in der Stadt, aber auch in den sozialen Medien.“