Senckenberg-Museum : Abtauchen in die Welt der Korallen

Der kleine Oktopus hat das Zeug zum Instagram-Star. Wenn er sich unbeobachtet weiß, verlässt er sein Zuhause, eine gemütliche Muschel, und spaziert am Korallenriff herum. Das kurze Video, das die Okeanos-Stiftung von einem solchen Jagdausflug gedreht hat, muss schon die Präparatorinnen des Senckenberg-Museums unter der Leitung von Hildegard Enting enorm fasziniert haben. Denn obwohl sie mehr als genug zu tun hatten, schufen sie noch rasch übers Wochenende ein erstes Modell des kleinen Meeresbewohners. Nun lugt er still aus seiner Muschel heraus und das Video soll im Multimedia-Guide zur Attraktion werden, die vermutlich viele Likes ernten wird.

Der Oktopus ist eines von rund 3000 Lebewesen, die in einer ganzen Lebensrauminszenierung von jetzt an einen weiteren Meilenstein hin zum geplanten „Museum von morgen“ des Senckenberg-Museums bilden. Nichts weniger als ein „Senckenberg-Riff“ ist in dreieinhalb Jahren intensiver Arbeit gleich anschließend an die ebenfalls neue Tiefsee-Abteilung entstanden. Nun ist die Installation rundum begehbar: Ein tropisches Korallenriff, das dank ausgeklügelter Lichttechnik eine Tag- und eine Nachtseite hat.

Denn die an dem Projekt beteiligten Forscher, etwa die Senckenberg-Abteilungsleiterin für Marine Biologie, Angelika Brandt, und Forscher befreundeter Institute wie Sebastian Ferse vom Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung wissen: Ein Riff sieht bei Tag vollkommen anders aus als bei Nacht.

Immense Detailfreude

Die verschiedenen Korallen, die bei Tag von den Stoffwechseln der aktiven Meeresbewohnern profitieren, versorgen sich dann selbst, die Tentakel verschiedener Korallenarten sind zu sehen, die Polypen recken ihre Arme, der Weißspitzen-Riffhai macht sich auf die Jagd.

All das ist nun in einer immensen Detailfreude zu entdecken, während sich auf der Tagseite eine riesige Karettschildkröte von gelben Segelflossendoktorfischen den Panzer reinigen lässt – ein Ritual, das an verschiedenen Stellen eines echten Riffs regelmäßig zu beobachten sei, wie Kurator Philipe Havlik erläutert.

Nicht nur die Forscher, zu deren Berufsalltag das Tauchen gehört, versichern, dass das Stück Riff, das nun in einem weißen, beinahe leeren Raum mit vielen geschwungenen Bänken und zurückhaltenden Monitoren zu umrunden ist, ganz echt wirkt.

Wiewohl, so Museumsdirektorin Brigitte Franzen, „ein Zeitraffer und ein Raumraffer“ entstanden sei, der die naturgetreue Abbildung mit einer künstlerischen Interpretation verbindet.

Und mit der Warnung, dass die Menschen es in der Hand haben, ob die Riffe noch eine Chance haben. Die Bedrohung ist augenfällig durch Abfälle, ein Fischernetz, einen Anker, der dem Riff Schäden zufügt. Was man selbst tun kann und was getan werden müsste, auch das ist ein großes Thema der neuen Attraktion.

Bewohner von Moorea, Tahiti, weitere Forscher und Aktivisten sind als interaktive Videoformate für das Publikum regelrecht ansprechbar. Denn ins Gespräch, in den Dialog sollen das Riff und seine Architektur das Publikum bringen, so Senckenberg-Direktorin Katrin Böhning-Gaese, zuständig für Wissenschaft und Gesellschaft. Auch das ermöglicht die Kombination von Forschung und Vermittlung, die das neue Riff exemplarisch zeigt.

Die neue Dauerausstellung im zweiten Obergeschoss ist von 16. Juli an zu sehen.