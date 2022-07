Immer häufiger 1,0 : „Die Glaubwürdigkeit des Abiturs ist in Gefahr“

Lehrer, Hochschulen und Wirtschaft kritisieren die Flut an Bestnoten beim hessischen Abitur. Die Aussagekraft der Noten gehe verloren – in der Realität spielten sie eine immer geringere Rolle.

Angesichts der sich stetig verbessernden Noten hinterfragen Lehrer-, Hochschul- und Wirtschaftsverbände die Aussagekraft des hessischen Abiturs. Wie berichtet, wurde in diesem Jahr der beste Notenschnitt seit der Einführung des Landesabiturs vor 15 Jahren erzielt. Noch nie gab es so viele Schüler mit der Bestnote 1,0. Ihr Anteil an den Prüflingen insgesamt lag bei 4,5 Prozent. Zum Vergleich: 2017 erhielten nur zwei Prozent der Schüler die Bestbewertung und 2007 sogar nur 1,1 Prozent. Die diesjährige Durchschnittsnote 2,23 ist ebenfalls der beste Wert seit 2007 (2,48).

Der Hessische Philologenverband betrachtet diese Entwicklung mit gemischten Gefühlen: Die Freude über 1,0-Abiture und glänzende Notenschnitte sei allen gegönnt, heißt es in einer Mitteilung. Doch die Glaubwürdigkeit des höchsten Schulabschlusses sei in Gefahr. Die immer besseren Noten spiegelten nämlich keinen Anstieg des allgemeinen Bildungsniveaus wider. Der Verband sieht das Risiko, dass wirklich gute Abiturienten in der Menge untergehen. Außerdem beklagten Hochschullehrer zu oft eine mangelnde Studierfähigkeit und Wissenslücken etwa in Mathematik und den Naturwissenschaften, aber auch bei der Sprachbildung. Oft seien Aufbaukurse nötig. Eine bundesweite Gleichwertigkeit der Prüfungen sei nach wie vor ein frommer Wunsch.

Note spielt immer geringere Rolle

„Die Aussagekraft der Abiturnoten darf nicht verloren gehen“, sagt der Vorsitzende des Hessischen Philologenverbands, Reinhard Schwab. Die generelle Studierfähigkeit in allen Fächern müsse Priorität haben. Doch in der Breite werde dieses Ziel schon länger verfehlt. Mittlerweile werde mehr als der Hälfte der jungen Menschen eine Studienberechtigung attestiert. Gleichzeitig herrsche aber eklatanter Fachkräftemangel in verschiedenen Branchen, etwa auf dem Bau, in der Pflege und unter Erziehern. Die Philologen wollen, dass kritisch geprüft wird, wie man verhindern kann, dass Schülerinnen und Schüler sich schulisch auf einem ‚falschen Gleis‘ bewegen. Das Ungleichgewicht zwischen akademischer und beruflicher Ausbildung wirke sich schon heute schmerzhaft aus.

Auch Wirtschaftsverbände beklagen regelmäßig, dass Fachkräfte fehlen. Hinzu kommt, dass bei der Auswahl der Bewerber die Abiturnote eine immer geringere Rolle spielt, wie Brigitte Scheuerle erläutert, die bei der Industrie- und Handelskammer Frankfurt für Aus- und Weiterbildung zuständig ist. „Die Noten sind immer weniger aussagekräftig. Darum orientieren sich die Unternehmen auch weniger an den Abiturnoten.“ Viele Ausbildungsbetriebe beschwerten sich darüber, dass der Bildungsstand der Schulabgänger mit Abitur in den vergangenen Jahren gesunken sei. „Es gibt große Defizite, zum Beispiel beim ganz normalen Bruch-, Prozent- und Dreisatzrechnen.“

Hans-Detlef Horn, Vorsitzender des Landesverbands Hessen im Deutschen Hochschulverband, bezweifelt ebenfalls, dass hinter den guten Noten ein Leistungsanstieg steckt. Tatsächlich habe die Studierfähigkeit der Abiturienten zuletzt eher nachgelassen.