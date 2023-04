Wonach sie süchtig war, das konnte Iris S. sich nicht merken. Die Namen der Medikamente, die sie brauchte, um aus dem Alltag zu entfliehen, blieben nicht in ihrem Kopf. Also nahm sie sich eine Schere, zertrennte die Verpackungen und steckte die Zettel mit den Medikamentennamen in ihr Portemonnaie. Wenn sie in die Apotheke ging, um sich „ihren Stoff“ zu besorgen, dann legte sie die kleinen Zettel auf die Theke, „wie ein Kind, das von seinen Eltern mit einer Einkaufsliste in den Laden geschickt wird“.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Lorazepam. Ein Mittel gegen Angst und Panik, ein Stoff, der beruhigt, aus der Gruppe der Benzodiazepine. Einnehmen soll man es eigentlich nur über einen kurzen Zeitraum, Iris S. war gut zehn Jahre davon abhängig. Lorazepam, sagt sie, war ihr „Lieblingsmedikament“. Bromazepam, noch ein Tranquilizer, der ganz ähnlich wirkt wie Lorazepam, Llst Ängste, beruhigt, wird gelegentlich auch als Schlafmittel eingesetzt.