11. September : Wie Frankfurt auf die Anschläge reagierte

Frankfurt hat sich New York immer verbunden gefühlt. Vielleicht nie stärker als in jenen Septembertagen 2001.

Die Skyline, der kosmopolitische Geist, die internationalen Finanz- und Verkehrsströme – „Frankfurt hat sich New York immer nahe gefühlt“. Mit diesen Worten beginnt am Tag nach dem 11. September 2001 der Kommentar auf der ersten Seite der Rhein-Main-Zeitung. Die Rede von „Mainhattan“ sei manchmal belächelt worden, schreibt der Autor. Aber der transatlantische Bezug sei doch Ansporn gewesen, seine Ziele hoch zu stecken. „Seit gestern freilich erfüllt einen jeder Vergleich mit Schaudern.“

Matthias Trautsch Koordination Reportage Rhein-Main. Folgen Ich folge



Aus den Zeilen spricht das Entsetzen, das auch in den Gesichtern der Reisenden zu sehen ist, die sich am Nachmittag des 11. September vor dem Großbildschirm im Hauptbahnhof scharen und die Augen nicht von den brennenden Twin Towers abwenden können. Auch auf der Zeil, vor den Schaufenstern mit Fernsehern, sammeln sich die Passanten. Manche starren wortlos auf die Bilder, andere fassen sie in einer Art atemloser Livereportage zusammen, eine junge Frau stammelt bei der x-ten Wiederholung des Flugzeugeinschlags: „Ich kann es nicht mehr sehen.“

In der Alten Oper findet gerade eine Preisverleihung mit Henry Kissinger als Redner statt. Der frühere amerikanische Außenminister hat eben noch über das Ende des Kalten Krieges und die seither unübersichtliche Weltlage geplaudert, als der Moderator auf die Bühne stürmt und verkündet, das World Trade Center stehe in Flammen. Kissinger verlässt übereilt den Saal, auf eine Großleinwand werden die Bilder aus Manhattan projiziert. Einen Steinwurf entfernt, in der Deutschen Börse, kommt es unterdessen zu Tumulten. Auch als führender Wertpapierhandelsplatz ist man New York verbunden, die Broker sind empört, dass der Handel trotz der Anschläge weitergehen soll. Viele haben Kollegen an der Wall Street, manche kennen jemandem, der im World Trade Center arbeitet und jetzt vielleicht nicht mehr lebt. Der Dax fällt um 500 Punkte, am Abend wird die Börse geräumt, weil ein Anrufer mit der Explosion einer Bombe gedroht hat.

Das Leben soll weitergehen

Unter dem Eindruck der Geschehnisse treffen die hessische Landesregierung und die Polizei Sicherheitsvorkehrungen für amerikanische, israelische und jüdische Einrichtungen, die Hochhäuser und den Fernmeldeturm. Die kurz bevorstehende Automobilmesse IAA soll abgesagt werden, den Betreibern der Hochhäuser wird empfohlen, die Gebäude geschlossen zu halten, denn die Skyline könnte Nachahmungstäter anlocken. Ministerpräsident Roland Koch (CDU) sagt, er habe „solche wahnsinnigen Terrorakte“ nie für möglich gehalten, Stellvertreterin Ruth Wagner (FDP) spricht von einer „terroristischen Kriegserklärung ohne Vorbild“. Die Welt stehe an einer „politischen Wegmarke“.

Als potentielles Anschlagsziel gilt auch der Frankfurter Airport. Der Flugverkehr ist ohnehin stark eingeschränkt, Verbindungen in die Vereinigten Staaten sind annulliert. An den Schaltern der Fluggesellschaften stehen verstörte, Auskunft verlangende Passagiere. Es sei wohl ein Terroranschlag gewesen, sagt ein Lufthansa-Mitarbeiter. Ein älterer Mann murmelt nur: „Bin Laden oder Saddam.“ Auch die Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra Roth ist auf einer Flugreise gestrandet – allerdings auf der anderen Seite des Atlantiks. Die CDU-Politikerin war auf dem Weg nach New York, wo sie an der Abschiedsgala für ihren Amtskollegen Rudolph Giuliani teilnehmen wollte. Ihr Flugzeug hätte um 17.40 Uhr mitteleuropäischer Zeit landen sollen, wurde jedoch nach Kanada umgeleitet.

Mehr zum Thema 1/

In Frankfurt folgt auf den Schock Trauer und Solidarität. Am Tag nach den Anschlägen in Amerika beteiligen sich 8000 Menschen an einem Schweigemarsch, vor dem amerikanischen Generalkonsulat brennen Kerzen, die Glocken der Kirchen läuten, im Dom findet ein Gedenkgottesdienst statt. Ein riesiger Blütenteppich vor der Alten Oper, der eigentlich für die neue Währung Euro werben sollte, wird spontan umgewidmet: Die Blumen stellen nun nicht das Euro-Zeichen, sondern die amerikanische Flagge dar. Andererseits: Die IAA, deren Absage eigentlich im Raum stand, eröffnet doch. Ein Sprecher sagt, man lasse sich von Terroristen nicht die Freiheit des Handelns nehmen. Die Wirtschaft muss sich weiterdrehen, aber auch das Leben insgesamt soll weitergehen. Man mag auch in dieser Mentalität eine Parallele zwischen Frankfurt und New York erkennen.