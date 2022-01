Schwertransport in Frankfurt : Nicht ganz schwerelos durch die Nacht

Ein riesiger Transformator bahnt sich seinen Weg durch die Frankfurter Nacht, um den Stromverteiler der Metropole zu modernisieren. Die 405 Tonnen kommen am frühen Donnerstagmorgen wohlbehalten in einem Umspannwerk an.

An einer Stelle des nächtlichen Schwertransports begegnen sich Hochgeschwindigkeit und die Gemächlichkeit eines 405-Tonnen-Transports: Der Transformator, den der Stromnetzbetreiber Tennet in der Nacht zum Donnerstag von einer Spedition aus Fechenheim zum Umspannwerk an der Berger Warte befördern lässt, muss schlicht und ergreifend an einer Bahnschranke warten.

Nicht nur, bis der ICE vorbeigerast ist. Sondern bis um ein Uhr der Bahnverkehr auf diesem Schienenabschnitt für eine Stunde gesperrt ist. Es gelten hohe Sicherheitsvorkehrungen für den Transport, da 405 Tonnen Gesamtgewicht aus Transporter und Transformator und das sperrige Ausmaß eben Ungewissheiten mit sich bringen. Aber letztlich läuft alles nach Plan und gegen halb drei ist der Tansformator seinem Ziel, dem Umspannwerk „Am Galgen“ schon ganz nah.

Polizei und Tennet haben den Weg durch die Frankfurter Nacht von Fechenheim über die Hanauer Landstraße und den Bahnübergang Cassellastraße auf ihren Twitterkanälen geduldig dokumentiert. Die Aufnahmen zeugen von einer recht gemächlichen Angelegenheit, die mit großer Vorsicht ausgeführt worden ist. So ein Schwertransporter ist eben kein Sprinter. Bei einer Gesamtlänge von mehr 43,5 Metern müssen gerade Richtungsänderungen weitsichtig und intelligent geplant werden.

Hergestellt wurde der Koloss im Auftrag des Stromnetzbetreibers Tennet von General Electric in Mönchengladbach. Von dort ist es für ihn per Bahn zum Verschiebebahnhof Hanauer Landstraße in Frankfurt-Fechenheim gegangen.

Hintergrund des Transports ist eine umfassende Modernisierung des Frankfurter Stromverteilers, die unter anderem durch die Umstellung auf erneuerbare Energien und Öko-Strom nötig geworden ist. Dabei gewinnt die Infrastruktur weiter an Bedeutung. Der steigende Strombedarf von Haushalten, Industrie und Rechenzentren müsse bedient werden, teilte Tennet mit. Und es bedürfe zukunftssicherer Anlagen, um den „Grünstrom“ aus Nordhessen und den küstennahen Gebieten in Norddeutschland in die Rhein-Main-Region zu transportieren.

Die Umspannwerke verknüpfen die 220.000-Volt-Ebene von Tennet mit dem 110.000-Volt-Netz der lokalen Betreiber, über deren Leitungen der Strom dann zu den Verbrauchern gelangt. Man kann sich das Ganze wie Autobahnabfahrten vorstellen, die vom Strom-Highway auf die Bundesstraßen der Verteilnetzbetreiber führen. Herzstücke der Umspannwerke sind die Transformatoren, die den Strom in die niedrigere Spannungsebene bringen. Bei Bedarf können die Geräte auch in die entgegengesetzte Richtung arbeiten, um lokal erzeugten Grünstrom abzutransportieren.

Mehr zum Thema 1/

Das jetzt gelieferte Großgerät ist einer von vier neuen Transformatoren, die für die Modernisierung des Umspannwerks „Frankfurt-Nord“ nötig sind. Jeder dieser Netzkuppeltransformatoren mit einer Leistung von jeweils 300 Megavoltampere kann rechnerisch Strom für rund 400.000 Haushalte transformieren. Tennet investiert am Standort insgesamt rund 45 Millionen Euro. Bis 2025 soll der Umbau der 220/110-Kilovoltanlage, die in den sechziger und siebziger Jahren errichtet wurde, beendet sein.