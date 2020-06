Sozialverband in der Krise : 4,5 Millionen Euro Schaden bei Frankfurter Awo

Am 9. März haben die Interims-Vorstände Steffen Krollmann und Gerhard Romen die Arbeit aufgenommen und damit begonnen, im Augiasstall der Arbeiterwohlfahrt an der Henschelstraße aufzuräumen. Gut drei Monate haben sie gebraucht, um herauszufinden, woher das Geld kam, mit dem der ehemalige Geschäftsführer Jürgen Richter sich und einer kleinen Führungsclique üppige Gehälter und protzige Dienstwagen finanzierte. Und welcher Schaden entstanden ist. Nach den Recherchen der beiden Vorstände sind es bislang allein für den Zeitraum von 2015 bis 2019 rund 4,5 Millionen Euro. 1,6 Millionen Euro Schaden sollen demnach wegen überhöhter Gehälter und teurer Dienstwagen entstanden sein, 900.000 Euro seien als ungerechtfertigte Spenden an den Awo-Kreisverband Wiesbaden geflossen, und ein Schaden von zwei Millionen Euro sei bei der Flüchtlingshilfe entstanden.

Martin Ochmann Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Nach Ansicht des Vorstands wurde das Geld aus dem Besitz der Awo generiert. Investitionen seien nicht vorgenommen worden, stattdessen wurden die „Mittel aus dem Cash-Flow der Jahre 2015-2019 abgeschöpft“. Nach Informationen dieser Zeitung spielt der Immobilienbesitz eine wesentliche Rolle. Der Awo-Kreisverband Frankfurt verfügt über eine beträchtliche Zahl von Gebäuden. An der Gutleutstraße stehen Privathäuser und die Seniorenwohnanlagen Walter-Möller-Haus, Walter-Hesselbach-Haus und das Joest-Haus, hinzu kommen Seniorenwohnanlagen am Röderbergweg und am Poloplatz, das Traute-und-Hans-Matthöfer-Haus in Oberursel, das Bürogebäude an der Henschelstraße, außerdem mehrere Wohnimmobilien. Dreh- und Angelpunkt der Geschäfte ist die Johanna-Kirchner-Stiftung. Sie betreibt das August-Stunz-Zentrum im Ostend, das Traute-und-Hans- Matthöfer-Haus sowie das Johanna-Kirchner-Altenhilfezentrum im Gutleutviertel. Die Stiftung zahlt dem Kreisverband Miete für die Nutzung der Häuser.